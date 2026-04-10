La Justicia suspendió artículos de la reforma laboral tras un amparo de aeronáuticos + Seguir en









Un juzgado del trabajo dictó una cautelar y dejó sin efecto, de manera provisoria, varios puntos de la ley de modernización laboral cuestionados por el sindicato por considerar que afectan derechos de los trabajadores.

APA aseguró que la cautelar suspende de forma provisoria artículos cuestionados de la ley 27.802.

La Asociación del Personal Aeronáutico (APA) anunció este viernes que obtuvo una medida cautelar favorable en el marco del amparo que presentó ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63 contra distintos puntos de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional.

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El gremio informó que la resolución judicial suspendió provisoriamente la vigencia de una serie de artículos de la ley 27.802, al considerar que afectan derechos fundamentales de los trabajadores.

Desde el sindicato señalaron que el fallo representa un avance relevante en la discusión judicial abierta en torno a la norma y remarcaron que la presentación fue realizada en rechazo a aspectos centrales de la reforma. En ese marco, destacaron que la cautelar alcanza a los artículos 1, 3, 16, 17, 31, 32, 33, 41, 42, 51, 58 a 77, 79, 103, 131, 136, 137, 138, 139, 142, 143 y 144.

La organización sostuvo además que la decisión judicial no sólo tiene impacto para el sector aeronáutico, sino que también constituye una señal para el conjunto del movimiento obrero. En esa línea, presentó el fallo como un triunfo de la “lucha y la unidad” de los trabajadores y aseguró que continuará impulsando acciones contra la reforma.

La postura del gremio APA afirmó también que se trata del primer sindicato al que la Justicia le dio la razón en un planteo de este tipo contra la normativa laboral promovida por la administración de Javier Milei. A la vez, vinculó la resolución con una disputa más amplia sobre las condiciones laborales y la defensa de derechos adquiridos.

En el comunicado, el gremio cuestionó con dureza las políticas oficiales y aseguró que seguirá “en resistencia” frente al programa del Gobierno. También agradeció el trabajo de los abogados León Piasek y Mario D’Alessandro, quienes llevaron adelante la presentación judicial. La entidad cerró su pronunciamiento con un mensaje político y sindical en defensa de la continuidad del reclamo, al insistir en que seguirá actuando para frenar el avance de la reforma en los tribunales.