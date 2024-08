Martín Lousteau, sobre la SIDE: "Si no hay un buen control de estos órganos le hacemos un flaco favor a la democracia"

El senador de la UCR, Martín Lousteau, advirtió los riesgos "para la vida democrática" si no se supervisan los organismos de Inteligencia. También pidió a los diputados de su partido que voten contra el DNU que otorga a la SIDE fondos para gastos reservados.

" Estas comisiones no deben ser un instrumento más del oficialismo ", lanzó Lousteau, en clara alusión a las intenciones frustradas del Gobierno de designar una persona afín al frente de la Bicameral. Luego advirtió sobre los $100.000 millones adjudicados a la SIDE por decreto: "H ay indicios lo suficientemente fuertes de que están siendo utilizados para perseguir periodistas, para hacer campaña, para perseguir opositores y entonces me parece importante controlar eso".

"Si estos órganos no se atienen a las normas constitucionales, a las normas más legales, a las normas reglamentarias lo que está en juego, lo que está en peligro, lo que se denigra son las garantías individuales constitucionales y por ende también la vida democrática ", afirmó.

Fondos reservados de la SIDE: el pedido de Lousteau a diputados radicales

ley bases diputados zago de loredo 27-06 Martín Lousteau pidió que los diputados de la UCR voten en contra del DNU que otorga a la SIDE fondos para gastos reservados. Ignacio Petunchi

Por estas razones, Lousteau les pidió a los diputados de su partido que mañana den quorum para tratar el DNU que otorgó $100.000 millones en gastos reservados. "Me gustaría ver un bloque radical que mañana baje y que dé el debate y que vote en contra de este DNU. Me gustaría ver eso, ¿sí?", pidió y luego agregó: "si no hay un buen control de estos órganos le hacemos un muy flaco favor a la democracia", pidió.