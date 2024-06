Martín Menem insistió en aprobar la ley Bases "tal cual la pidió el Presidente" y puso fecha para su sanción

El diputado riojano aclaró que el acta que contiene las modificaciones aplicadas por el Senado aún no ingresó a la Cámara baja. "Costaría entender que los mismos diputados que hace 45 días votaron a favor de un proyecto puedan no votar a favor" expresó.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem , se mostró confiado en sancionar la ley Bases el próximo 9 de julio y sostuvo que sería una contradicción de la Cámara baja "que no le vayamos a dar al Presidente la ley tal cual la pidió". El oficialismo ya mira hacia el horizonte y empieza a delinear nuevos proyectos y estrategias en el Congreso .

Menem aclaró que el acta que contiene las modificaciones aplicadas por el Senado aún no ingresó a la Cámara de Diputados. "La Argentina no cambió, sigue necesitando la ley y que plasmemos lo que la gente votó en las urnas. Creo que no vamos a tener inconvenientes", vaticinó el diputado de La Rioja de La Libertad Avanza.