El parlamento libertario toma coraje después de ley Bases: iniciativas propias y 2025

"Es válido sentarse y acordar. No me gusta poner el rótulo a alguien de que la compraron", analizó Oscar Zago para radio Splendid y explicitó el aprendizaje que tuvo el Gobierno tras retirar la ley ómnibus en enero: más que válido, era necesario “sentarse y acordar”. La disciplina interna también es un consenso dentro del parlamento libertario, que alcanza al propio Zago y a otros diputados con cierto peso propio (Píparo, Pagano) para que no sacudan las tensiones a pesar de haberlas padecido. El bajo perfil del amplísimo porcentaje de legisladores es una marca registrada del oficialismo, contrastando con la excentricidad presidencial y de su entorno más cercano.