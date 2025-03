Matías Civale, titular del bloque bonaerense UCR: "La verdadera casta es la que nos está gobernando"

Matías Civale banca.jpeg Matías Civale.

Para Civale, la administración libertaria no solo gobierna para sus amigos, sino que además "los grandes ganadores son los especuladores financieros". En ese sentido, apuntó contra la estructura de poder de la actual gestión: "Mucha gente que votó esto como un verdadero cambio hoy está preocupada. Se dieron cuenta de que aquel que venía pregonando que era contra la casta, rápidamente se asoció a ella”.

Periodista: ¿Cómo analiza el cruce que tuvo el presidente con el diputado Facundo Manes en la Asamblea Legislativa?

Matías Civale: El presidente se asoció a la casta. No tuvo en sus planes defender a los más débiles, atacó a los jubilados, clase media, estudiantes y universidad pública. No defiende la libertad de prensa, elige quién le pregunta y cambia una entrevista porque no le gustó una respuesta. Tampoco respeta la independencia de los Poderes, como se vio en la criptoestafa, ni respeta la Constitución porque nombra jueces por decreto. Tiene prácticas autoritarias porque a todo aquel que piensa distinto lo ataca. No reconoce la voluntad popular y plantea intervenir la provincia. No sabíamos que, además, era agresivo. En el Congreso, atacó a Facundo Manes verbalmente mientras uno de los integrantes del “triángulo de hierro” lo agredió físicamente. No podemos hacer silencio. Hay que poner límites a estas acciones.

P: ¿Y qué opina de la idea de intervenir la provincia?

MC: Es muy preocupante lo que ocurre en la provincia en materia de seguridad, pero es más preocupante la declaración del presidente Javier Milei. Desde nuestro espacio sostenemos la defensa irrestricta del acuerdo democrático. Nos oponemos a este intento de ir corriendo los límites de manera permanente, debe haber un respeto a la voluntad popular que se expresó hace un año uy medio en la provincia. Le reclamamos al resto de los espacios políticos que se expresen en defensa de las instituciones. Le pido al presidente y al gobernador que terminen con la violencia verbal y se ocupen de la violencia real y empiecen a gestionar.

P:¿Qué opina del escándalo de $Libra?

MC: Fue una estafa y se minimiza la cantidad de damnificados. Son escandalosas las justificaciones que utiliza el presidente. El gobierno no tiene control de daño, finge demencia ante los problemas y utiliza las peores prácticas. El Presidente denostaba la casta, pero casta es acordar entrevistas amigables, decirle al periodista lo que tiene que preguntar, y si encima me pregunta lo que yo quiero, pero me sale mal la respuesta, tener que pedirle que la eliminen. El hecho en sí mismo tiene que ser investigado porque es muy fuerte, pero todo lo que vino después es peor aún. Dijo que él sólo ‘difundía’. ¿Difunde que la gente juegue en un casino o juegue a la ruleta rusa? ¿Cuáles son las verdaderas razones que llevaron a que él difundiera esta actividad privada siendo presidente? Tiene que ser investigado.

P: ¿Lo daña en su imagen?

MC: Es un engaño más que les hizo a los argentinos. Si no entendía, ¿por qué hizo eso? Y es peor si, sabiéndolo, lo hizo con intencionalidad o por algún beneficio. Me genera mayores alarmas de qué puede hacer con el manejo de información de este tipo confidencial. Gobierna para los especuladores financieros, que son los grandes ganadores. Muchísimos argentinos que votaron esto como un verdadero cambio están preocupados. Se dieron cuenta que aquel que venía pregonando que era contra la casta, rápidamente se asoció a ella con Scioli, Francos, Stussenegger, los Caputos, Bullrich, Menem. Compró votos con prácticas de casta cuando necesitó, arregla con medios las preguntas. Mucha gente que lo votó, desilusionada con un sistema político que nos interpela a todos a replantearnos diversas cuestiones, ahora ve que no era el cambio que eligió. Esto nos pone en una obligación de empezar a generar una alternativa.

P: ¿Qué rol debe tener la oposición?

MC: La oposición por la oposición misma no tiene sentido. Hay que generar una alternativa, que no se construye de un día para el otro. Además la Argentina que va a quedar después de Milei, va a ser peor. Ámbito publicó un informe hace tres semanas diciendo que el PBI del año 2024 fue menor al 2023. A partir del gobierno este, somos un poquito más pobres. Tenemos esperanza, vamos a seguir luchando, pero Argentina será más desigual desde lo económico y lo social porque este gobierno vino a quitar derechos, no a otorgarlos; vino a romper instituciones y a deslegitimar aquellas cuestiones que eran consensos básicos, como la universidad y la salud públicas. Es un gobierno que lo viene a destruir.

P: ¿Cómo caracteriza la situación actual del radicalismo?

MC: El radicalismo tiene diferencias en su interior y es lo que nos distingue. Muchos correligionarios acompañan y votaron muchas de las medidas de Milei. Nuestros exsocios del PRO decidieron dinamitar Juntos por el Cambio. Macri, desde el punto de vista ideológico, comparte muchas de las miradas de Milei, sobre todo en materia económica. Hay un grupo que claramente especula con que hoy el gobierno mide bien, pero la dirigencia política tiene que ponerse más allá de lo que es la opinión circunstancial de la gente. Y el tercer sector, el más nefasto, es aquel que está ahí intentando buscar cargos. La política tiene que dejar en claro dónde está cada uno. Nuestro espacio político tiene que construir una alternativa al gobierno de Milei. Una construcción que sea un verdadero cambio.

P: ¿Cómo puede ser una alternativa al radicalismo con la situación que tiene hoy?

MC: La UCR tiene que recuperar su identidad. Los partidos políticos trascienden y este es un partido más de 130 años, con identidad y defensa de valores. Tiene que volver a defender a la clase media, los inquilinos, la universidad pública, la salud pública, el estado de derecho eficiente.

P: Hoy se critica mucho al Estado…

MC: Fui secretario de Gobierno en Tandil, donde hace 21 años que gobernamos con Miguel Lunghi. Las estadísticas dicen que es una de las tres ciudades intermedias con mejor calidad de vida del país. Tandil está en Argentina, no está en Suiza ¿Cómo lo logró? Con una gestión eficiente asociada a lo público-privado. Se desarrolló un polo informático con Globant como empresa más simbólica, pero no la única, con un edificio icónico que maneja Brasil, Uruguay y Chile. Hay más de 2.500 puestos de trabajo en toda la industria del software de manera directa. Tandil también es hoy una ciudad turística de alta calidad. El radicalismo tiene que recuperar ese modelo. Hoy la UCR tiene cinco gobernadores, casi una treintena de intendentes de la provincia Buenos Aires. Ese es el modelo, pero solo no alcanza. Por ahí falta la figura de un dirigente nacional que aparezca, que irrumpa.

P: ¿Podría ser Facundo Manes esa figura?

MC: Facundo tiene todavía para darle a la sociedad muchísimo. Puso su prestigio para dar el paso e involucrarse. En esta Argentina loca, ¿quién mejor que un tipo que entiende la mente y la cura? Pero fundamentalmente por los valores que pregona. Él está hablando de la economía del conocimiento, de una educación muy fuerte y moderna. Facundo puede convertirse claramente en algo disruptivo, nuevo, que esté por afuera de esos extremos y que sea un actor convocante, por encima del radicalismo. Facundo trasciende al radicalismo. Igual, no imagino un acuerdo electoral a la vieja usanza de espacios políticos. La población pide que se construyan alternativas entre quienes tenemos pensamientos similares.

Intendente Miguel Lunghi y Matías Civale.jpg Matías Civale junto al intendente de Tandil, Miguel Lughi.

P: ¿Imagina un armado con otros sectores no radicales?

MC: Yo lo imagino como muchos sectores. Menos del 3 o 4% se debe sentir radical. Pero sí hay muchísima gente a la que el radicalismo representó o defendió. La UCR debe recuperar eso. Lo recuperó en ciudades como Tandil, lo recuperó en provincias como Santa Fe. Aspiro a que el radicalismo sea una pata de esa gran mesa, de ese gran acuerdo, no en términos de dirigentes, sino de políticas públicas. Hoy gobierna alguien que dice que vino a destruir el Estado y que gobierna para los especuladores financieros. Debemos anteponer un proyecto de país diferente desde ahora. No podemos esperar a marzo del 2027.

P: ¿Qué opina de los radicales que acompañan al Gobierno?

MC: La grieta convirtió a muchos radicales en más antikircneristas que radicales. Muchos decían que había que acompañar a Milei porque le ganó al kirchnerismo y, si no, nos convertíamos en Venezuela. El kirchnerismo perdió elecciones y entregó el mando. No es comparable con Maduro. Muchos radicales justificaron cualquier cosa en pos de que no vuelva el kirchnerismo, en vez de preocuparse de generar una alternativa distinta. El radicalismo no tiene pensamiento único. Hay diferentes miradas y responsabilidades. Si Pullaro o un intendente deben sentarse con el gobernador o el presidente, con quienes difieren en lo ideológico, es porque tienen que gobernar para el 100% de sus territorios. Me preocupa que los que no tienen responsabilidades de gobernar, terminen rindiéndose ante Milei porque mide bien o para convertirse en candidatos. Yo voy a trabajar para que nuestro partido, el más antiguo de Latinoamérica, perdure, mantenga los principios y la identidad. Tenemos que recuperar esas mismas banderas, pero más modernas: educación pública, economía del conocimiento, pequeña y mediana empresa, energías limpias.

P: ¿Qué rol debe tener el Comité Provincia en este escenario?

MC: Uno aspira a que el radicalismo convoque a una convención provincial que defina cuál es la política No compartimos un modelo de La Libertad Avanza. Desde el punto de vista electoral, no vamos a estar en ningún esquema que sea eso. Por más que lo quieran vender como un gran frente antikirchnerista.

P: ¿Parte del radicalismo analiza aliarse a LLA?

MC: No escuché a la totalidad de los dirigentes radicales decir ‘no vamos a estar bajo ninguna circunstancia en un frente que incluya a LLA’. Algunos con los que compartimos acuerdo en JxC hoy son aliados estratégicos de La Libertad Avanza, acompañan y están pidiendo a grito ser incorporados. Con ellos tampoco tenemos nada que ver. Uno aspira a que el Comité Provincia tenga un rol proactivo en eso, defendiendo el territorio. Aspiro a que haya un radicalismo moderno, con un recambio generacional para construir una alternativa a este gobierno de Javier Milei.

La provincia de Buenos Aires

P: ¿Cómo ve al gobierno de Axel Kicillof?

MC: El gobierno Kicillof logró tener una gestión de mucha cercanía con los municipios. Ese es un punto muy positivo, recorre los territorios. Pero desde la irrupción de Milei, su gestión se tiñó de color electoral. Se eligieron mutuamente como enemigos en sus carreras, uno para reelegir y el otro por llegar a ser. En el medio, los bonaerenses quedamos de rehenes de esa discusión. Nos pasó con el RIGI y con el tema seguridad, donde parece que se corren con la cantidad de muertos y de quiénes es cada muerto. Kicillof logró su reelección porque la gente valoró su gestión. Ganó por más de 20 puntos. Pero a partir de ese momento, corrió su eje, pensando exclusivamente en su campaña 2027 y también con sus problemas dentro de su frente.

P: ¿Eso entorpeció la aprobación del Presupuesto y la Ley Impositiva?

MC: Sí. Creo que el gran mérito que había tenido Kicillof hasta el 2023 tenía que ver con una gestión que la gente acompañaba y era eficiente. Ahora empieza a tener estos problemas y se ve en el hecho de no tener presupuesto. Nuestro bloque lo apoyó en diciembre, pese a diferencias, para evitar discrecionalidad y no desfinanciar a los municipios. Las valuaciones fiscales no se actualizaban y los intendentes tienen atados las tasas municipales a ellas y ven caer su recaudación. Además, porque no apareció el Fondo de Infraestructura de otros años, tan necesario para los municipios. Y por alguna cuestión que tenía que ver con una prórroga de la suspensión de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Hoy los grandes perjudicados son los municipios. Aspiro a que esto rápidamente se revea y podamos tener presupuesto.

P: El recorte de fondos nacionales también afectan a la provincia.

MC: Las rutas están destruidas y los trabajos están parados porque hay un gobierno nacional al que no le interesa la obra pública. Desfinanció a un gobierno provincial que hoy no tiene los fondos para hacer, aunque sea, mantenimiento. Los bonaerenses somos rehenes de eso. Muchas veces las papas las están salvando los propios intendentes, pero no van a aguantar. Hay un Estado nacional ausente por decisión y un Estado provincial que dejó de lado una parte de la gestión y empieza a tener baches. Hay que plantearle al gobernador que cuenta con el acompañamiento de muchos de nosotros para que haya un presupuesto y que arreglen puertas adentro las diferencias que vamos acompañando.

P: ¿Qué opina del pedido de Nación para que los intendentes dejen de cobrar tasas?

MC: El presidente prometió bajar impuestos, pero solo los que no maneja. Mientras pide que otros los reduzcan, él los aumentó. Creció un punto y medio la presión tributaria. Las tasas municipales son una contraprestación por servicios y tienen alta cobrabilidad porque los vecinos ven su impacto. Hoy Nación recauda el 70% de los impuestos, las provincias el 25% y los municipios solo el 5%, pero deben afrontar el 10% del gasto público. Con un Estado ausente, los municipios asumen más responsabilidades. La discusión real es la coparticipación: Buenos Aires genera el 36% del PBI y recibe menos del 27%. Lo demás es discurso para la tribuna.

P: ¿Piensa que se deben eliminar las PASO?

MC: Sí. Es una herramienta muy interesante que no fue utilizada de la manera correcta. De hecho, los grandes espacios políticos no han dirimido sus candidaturas en PASO.

P: ¿Cree que se deben desdoblar las elecciones provinciales de las nacionales?

MC: Está bueno que la provincia de Buenos Aires empiece a tener un proyecto de provincia. Venimos de una seguidilla de gobernadores que no son bonaerenses, lo que demuestra que a Buenos Aires le falta un proyecto de provinci. El desdoblamiento y poner en la cabeza de los bonaerenses una elección donde se discutan las cuestiones de la provincia de Buenos Aires separada de las cuestiones de la política nacional, ayuda a pensar eso.

Diputado bonaerense Matías Civale.jpeg Civale cuestionó a Milei por no bajar impuestos nacionales y exigirle reducciones de tasas a los municipios.

P: ¿Qué opina de las reelecciones indefinidas?

MC: No me parece que sea hoy la cuestión que debiéramos discutir en un año electoral. Además, no tenemos que hacerle el juego a Milei, que denosta la política más allá de aprovecharse de ella. Sería una ‘discusión de la casta’. Prefiero demostrar que la verdadera casta es lo que hoy nos está gobernando a nivel nacional y no darle letra para que nos acusen de estar discutiendo cuestiones ajenas a la gente. No hay un solo bonaerense que esté preocupado por si hay o no reelecciones.

P: ¿Qué impronta piensa darle a la presidencia del bloque?

MC: Esto lo resolvimos con anterioridad por unanimidad. Estoy referenciado en el intendente más importante que tiene el radicalismo en términos cuantitativos y cualitativos. Creíamos que había que tener esa territorialidad desde la impronta de la presidencia del bloque. Vamos a darle una continuidad al trabajo con Claudio Frangul, que ahora pasa a ser el vicepresidente. La idea es darle mayor protagonismo a la territorialidad para lo que se viene.