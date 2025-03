La Justicia decidió investigar a Santiago Caputo por la denuncia de "amenazas" de Facundo Manes

También buscan dilucidar si el asesor presidencial -quien no tiene un cargo formal- cuenta con custodia proporcionada por el Estado.

La fiscalía pidió conocer si Santiago Caputo, quien no tiene un cargo oficial en el Estado, cuenta con custodia asignada.

Por otra parte, González solicitó que se requiera una información sensible a la Secretaría General de la Nación -a cargo de Karina Milei -: conocer si Santiago Caputo , quien no tiene un cargo oficial en el Estado, cuenta con custodia asignada. En las imágenes de su discusión con Facundo Manes se pueden ver como hay un grupo de jóvenes que lo escoltan, por lo que resta dilucidar si se trata de personal de seguridad especial o sólo compañeros del asesor.

Cruce Manes Caputo

El cruce entre Facundo Manes y Santiago Caputo

En declaraciones a la prensa, Facundo Manes dio detalles de la discusión del sábado pasado en el Congreso. “Me dijo, básicamente, que me va a tirar a todo el Estado encima, me dijo que lo iba a a escuchar, que yo no estoy limpio”, inició sin filtro el diputado.