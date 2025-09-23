Mauricio Macri reapareció en un intento por reordenar la tropa del PRO de cara octubre

El expresidente reunió a los candidatos del partido en la sede de Balcarce. También se analizó el escenario luego de las elecciones legislativas.

El presidente del PRO , Mauricio Macri , mantuvo una reunión con los candidatos del partido de cara a las elecciones del próximo 26 de octubre. El encuentro tuvo lugar en momentos de de una fuerte interna al interior de espacio, tironeado por la alianza que mantiene en algunos distritos con La Libertad Avanza y el impacto que esto trajo en el Congreso.

La reunión se realizó en la sede partidaria de la calle Balcarce de la Capital Federal, y duró casi una hora y media. Según pudo reconstruir este medio, al comienzo Macri dio la bienvenida, y luego comenzó una ronda de presentación de cada uno de los presentes. En este marco se pusieron en "común las expectativas para octubre en cada uno de los distritos, cómo estaban a nivel alianza y los lineamientos de sus campañas".

De acuerdo a a fuentes que participaron del encuentro, hubo coincidencia en la necesidad de renovar el partido y que, después de octubre, "comienza otra etapa para el PRO".

Estuvieron presentes los candidatos Fernando de Andreis y Antonela Giampieri (CABA); Diego Santilli , María Florencia de Sensi y Javier Sánchez Wrba (PBA); Carlos Hernández (Corrientes); Adriana García (La Pampa); Gisella Talquenca (Mendoza); Melina Valiente y Pablo Klingbeil (Misiones); Juan Martín y Martina Lacour (Río Negro); Facundo Pérez Carletti (Santiago del Estero); Betiana Fernández (Tierra del Fuego); Alicia Fregonese (Entre Ríos); Ana Clara Romero (Chubut -virtual). También estuvieron presentes el presidente del PRO de la Provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo , y el dirigente porteño Ezequiel Sabor .

"Tenemos candidatos en todo el país que combinan juventud, energía y experiencia en gestión. Llevamos a cada rincón de la Argentina una propuesta seria, de cambio y de futuro porque ese es el camino para salir adelante" afirmó el PRO en la red social X.

Mauricio Macri se refirió a su vínculo con Javier Milei

Antes de ingresar al encuentro, Macri tuvo un breve encuentro con la prensa y se refirió al vínculo con el Gobierno: “Es momento para ser muy prudentes. Nunca he sido de aquellos que cree, de que cuanto peor, mejor”. En la misma línea, remarcó que "hace más de un año" que no habla con el presidente, Javier Milei.

En otro pasaje de su declaración, admitió que el gobierno libertario atraviesa un “desafío cambiario” y destacó el equipo económico que lidera el ministro Luis “Toto” Caputo. “Estamos en un momento en el cual hay que ser muy prudente, muy respetuoso”, ponderó, y agregó: “Lo que tenemos que aportar es tranquilidad porque no soy de los que apostó o creyó que cuando peor, mejor porque lo peor afecta a todos los argentinos”.

Asimismo, destacó el respaldo de Estados Unidos al plan del Poder Ejecutivo, luego de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, hiciera pública la voluntad apoyar a la administración libertaria.

“El apoyo que ha dado el gobierno americano a través del tuit del secretario del Tesoro ha sido impresionante y ha aportado una tranquilidad para poder trabajar y empezar una nueva etapa a partir del 27 de octubre”, concluyó.