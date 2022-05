Mauricio Macri: "Cristina Kirchner inventó este gobierno con alguien que no tenía ni voto propio ni liderazgo alguno"

En ese contexto, el líder del PRO responsabilizó a la titular del Senado del devenir del Gobierno, al considerar que "ella (lo) inventó". "Ella propuso a alguien para conducir que no tenía ni voto propio, ni liderazgo alguno, con lo cual ella es la responsable", señaló.

En tanto, sobre Alberto Fernández indicó que "es una persona que ha destruido el valor de la palabra presidencial. Hablar con alguien que te dice una cosa a la mañana y otra a la tarde todos los días, pierde todo valor".

Respecto a las elecciones de 2023, Macri volvió a tender un manto de opacidad sobre el futuro de su candidatura, al señalar que su "prioridad hoy pasa por transformar todo este enojo, toda esta frustración, esta angustia, este hartazgo que hay en la mayoría de los argentinos, en una energía de futuro, en una energía de cambio".

Ante la pregunta sobre qué diferenciaría un nuevo gobierno de Macri a su primer mandato, el expresidente indicó que "va a ser muy diferente".

"En el 2015 nosotros tuvimos un claro mandato político de cambio, pero no económico. ¿Por qué? Porque la crisis económica existía, pero era asintomática, en términos de coronavirus. La Argentina estaba en crisis, pero como el gobierno de Cristina Kirchner se fue justo a tiempo después de haberse gastado todas las reservas del Banco Central, las reservas de gas y petróleo, dejar el país en default, todas esas cosas todavía no habían hecho mella profunda en la sociedad", evaluó.

Además, agregó que "lamentablemente, el populismo volvió mejor, pero para destruir más rápido todas las cosas que nosotros habíamos arreglado y ya funcionaban bien. Las han desarmado, y las que no pudimos arreglar las empeoraron. Entonces hoy estamos viviendo la crisis económica en persona, por eso tanta angustia, tanta bronca. Y eso hace que todos vayamos comprendiendo la verdad. Y la verdad pasa por la cultura del trabajo. Cada uno debe encontrar su lugar, debemos demandar que el gobierno genere espacios de crecimiento y no que nos atropelle con impuestos, con regulaciones, que siempre terminan creando más privilegios, más corrupción"

"Todas estas cosas son las que estamos entendiendo, y ese entendimiento es lo que cambia todo. Volver al gobierno con un mandato claro de cambio global, eso no pasó en décadas en Argentina", conjeturó.

Mauricio Macri explicó que entre las prioridades de un nuevo gobierno de Juntos por el Cambio estarán "ordenar la economía" y "equilibrar el presupuesto". "Hoy hay una conciencia social de que las deudas vienen del déficit, entonces no hablemos más de la deuda si no vamos a bajar el déficit. Y la inflación viene del déficit, entonces tenemos que terminar con el déficit que es el que nos trae todos los problemas", puntualizó.

En este sentido, volvió a responsabilizar al kirchnerismo de la crisis económica del final de su mandato. "Algunos criticarán que tarde, pero en el 2019 al final de nuestro gobierno la Argentina estaba equilibrada, la inflación iba para el 1% el día de las primarias que se fue todo al demonio por la expectativa negativa que generaban ellos volviendo, que lamentablemente transformaron la expectativa en realidad", añadió.

FMI, Milei y Mercosur

Mauricio Macri defendió durante la entrevista el endeudamiento de u$s45.000 millones con el FMI, al considerar que "era una muy buena solución a la pérdida de crédito que había tenido la Argentina y la región por las peleas China-Estados Unidos".

"Reemplazamos las deudas que vencían con el crédito del FMI, que mayoritariamente fue a eso. Con lo cual todo lo que se dijo de parte de este gobierno de que la plata se fugó, que endeudamos criminalmente la Argentina, todas esas denuncias son todas payasadas", explicó y culpó al Gobierno de Alberto Fernández del aumento del gasto público.

"Esta vez con la excusa de la pandemia este gobierno de Alberto Fernández es el que está tomando más deuda en la historia de la Argentina. Nunca se tomó deuda a la velocidad que está tomando el de Alberto Fernández. Pero el relato de ellos, que es una sucesión de mentiras, dice todo lo contrario", continuó.

En el caso del diputado de la Libertad Avanza, Javier Milei, Macri consideró que respeta que "haya venido a defender ideas que yo venía batallando a favor de la libertad económica y política hace 18 años", pero cuestionó la "violencia de su lenguaje".

"Él está participando en su espacio, con sus propuestas y no ha venido a plantear de hacer una alianza con Juntos por el Cambio. Yo como Juntos por el Cambio tengo que preocuparme porque ratifiquemos para qué queremos volver, que realmente queremos cambiar un sistema que no ha funcionado", dijo.

Por último, Macri se refirió también al futuro del Mercosur y apoyó la idea de Uruguay de flexibilizar el bloque común para hacer acuerdos de libre comercio con otros países. "Tenemos que avanzar. Y que si no avanzamos y no hay unidad de criterio para avanzar en serio en la integración del Mercosur con el mundo, hay que dar libertad de acción. No se puede condenar más a nuestras sociedades a la pobreza y a la exclusión por falta de integración. Los únicos países que han avanzado realmente en el mundo son los que se integraron", destacó.