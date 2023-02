Mauricio Macri: "Tenemos la claridad que no teníamos en 2015"

Luego, junto al precandidato a gobernador encabezaron un acto en un local partidario del PRO. “Es importantísima la visita de Mauricio en La Pampa. Que nos acompañe y nos dé empuje nos llena de fuerzas para que La Pampa cambie. Este 12 de febrero tenemos una gran oportunidad de que La Pampa vuelva a tener trabajo, salud y educación", señaló Maquieyra. A su turno, Mauricio Macri ratificó que no avanzará con una candidatura presidencial propia. “Yo ya he dicho que no estoy anotado”, sostuvo.

El ex presidente también realizó un comentario sobre las posibilidades de Juntos por el Cambio en La Pampa, considerando que a la provincia “le ha costado animarse a cambiar. Les digo a los queridos pampeanos que se animen a apostar a que el perfil de La Pampa pueda ser la innovación, nuevas actividades, que los jóvenes encuentren cosas que los desafíen en su provincia”.

Finalmente, fue crítico con la gestión oficialista, y manifestó que "a pesar de la bomba económica que está dejando este gobierno, la Argentina tiene un enorme futuro”. En ese sentido, opinó que "estamos siendo gobernados por la peor versión del peronismo, pero vengo a transmitirles a los pampeanos una profunda esperanza, porque siento que la claridad que estamos teniendo no la teníamos en 2015”,

Mauricio Macri La Pampa1.jpg

Elecciones en La Pampa

La apertura del calendario electoral será en La Pampa, con las PASO establecidas para el próximo 12 de febrero. El oficialismo no disputará internas: el mandatario Sergio Ziliotto buscará la reelección en una provincia donde gobierna el justicialismo desde el regreso de la democracia.

Dentro de Juntos por el Cambio, la lista radical será encabezada por el legislador Martín Berhongaray. Frente tiene a Martín Maquieyra, el candidato del PRO que, con 37 años, ya lleva una década como diputado nacional. Además de la visita de Mauricio Macri, en enero recibió el respaldo en Santa Rosa de Horacio Rodríguez Larreta. Se espera que en la próximo semana viajen a la provincia Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal, mientras que también aterrizarían Gerardo Morales y Martín Lousteau para acompañar las actividades de Berhongaray.

En cuanto a las elecciones a intendente de Santa Rosa, el peronista Luciano di Nápoli pretende la reelección, pero competirá contra un bloque enfrentado en la interna: Juntos por el Cambio presenta al macrista Martín Ardohain y a los radicales Federico Roitman y Francisco Torroba. Este último, y ex intendente santarroseño, parte como favorito.