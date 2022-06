Máximo Kirchner: "Cuando tomé la decisión de dejar la conducción del bloque, no hubo un solo off" El líder de La Cámpora hizo mención a la información en "off the record" que anoche se filtró del despacho de Kulfas y que desencadenó en su salida del Gobierno, tras una desmentida y la queja de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.