Gobernadores peronistas analizan cumbre en la sede del PJ nacional para expandir el efecto PBA

Los mandatarios buscarán coordinar una agenda común de campaña para las elecciones de octubre y ampliar adhesiones. "El Gobierno terminó siendo paloma de iglesia", fue la crítica de Gustavo Sáenz a la Casa Rosada.

Los gobernadores peronistas buscan rearmar un espacio que los aglutine bajo una misma conducción.

El triunfo del gobernador Axel Kicillof sobre La Libertad Avanza (LLA) fue tomado por los gobernadores peronistas como la más clara señal de un Gobierno que ingresó en una etapa de fuertes turbulencias, lo que reactivó el contacto entre ellos y algunos se verían esta semana en la sede del PJ Nacional para coordinar una campaña común. A poco más de 30 días de las elecciones nacionales legislativas del 26 de octubre, no se descarta tender puentes con mandatarios críticos de la expresidenta Cristina Kirchner, como Gustavo Sáenz, uno de los que destacó el resultado bonaerense y que en las últimas horas endureció su discurso en contra de la Casa Rosada.

Todos los mandatarios de extracción peronista, excepto el formoseño Gildo Insfrán, y cercanos se expresaron en distintos tonos sobre el triunfo de Axel Kicillof y fue mencionado de manera expresa en sus mensajes en X por Osvaldo Jaldo (Tucumán), Ricardo Quintela (La Rioja), Raúl Jalil (Catamarca), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego). También sumó su saludo al mandatario bonaerense la ministra de Educación de Neuquén, Soledad Martínez, quien le agregó felicitaciones para el intendente de Ensenada, Mario Secco. La funcionaria forma parte del frente que sentó en la gobernación a Rolando Figueroa, que en las últimas semanas endureció su relación con Balcarce 50, por la ausencia de obras públicas, en especial, en las rutas nacionales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/soledezapala/status/1964886009721852391&partner=&hide_thread=false Bravo por @Kicillofok y el pueblo bonaerense que premió una gestión que prioriza educación,salud, obra pública y castigó la destrucción del estado. En octubre l@s neuquin@s haremos lo mismo #laNeuquinidad!! Felicitaciones al compañero @MarioSeccoOK tremenda elección en Ensenada pic.twitter.com/aiPIvARnIv — Sole Martinez (@soledezapala) September 8, 2025

"Con este resultado, nadie sabe cómo se reconfigurará la conducción nacional del peronismo pero está claro que Axel Kicillof asoma para liderar por el peso que tiene su provincia y por el apoyo que tiene de Cristina Kirchner y de Sergio Massa", analizó para Ámbito un hombre de confianza de un gobernador del norte. "Lo que sí está claro es que hay que ir en unidad, aunque arda, y hay que sumar a más espacios", agregó. Por esa razón, esta misma fuente, sostuvo que esta semana algunos gobernadores viajarían a la Capital Federal y podrían verse de manera informal en la sede del PJ Nacional. El principal objetivo sería coordinar una campaña común para el 26 de octubre.

Ámbito consultó a fuentes de las gobernaciones de La Rioja y Tucumán sobre posibles viajes de Quintela y de Jaldo a CABA y aunque no las confirmaron, tampoco descartaron que se concreten antes del viernes. "No está previsto, por ahora", "hasta ahora, no sería", fueron las respuestas. Se deslizó que eso también dependería de la situación económica y de las medidas que podría tomar el Gobierno en breve para evitar que la crisis política provoque más turbulencias en la economía del país.

Entre los mandatarios peronistas, en consonancia con el discurso de Kicillof para celebrar su victoria, también estaría el interés de coordinar con su par salteño Gustavo Sáenz que no ahorró en críticas en contra de la Casa Rosada en el arranque de la semana, tras la derrota libertaria en Provincia de Buenos Aires. "¿Qué hizo el Gobierno nacional? Terminó siendo paloma de iglesia, cagó a todos los fieles. Se quedó con lo peor, yo creo que el presidente tiene que dar un volantazo", sostuvo en una entrevista en FM Aries. Consideró que el resultado reflejó el malestar social, al demostrar que "la gente no la está pasando bien", afirmó. Al referirse a su vínculo con la Nación, Sáenz aseguró que nunca actuó como delegado de nadie: "nunca fui genuflexo ni delegado nacional de nadie, siempre peleé por los salteños y lo demostré desde que era intendente". Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GustavoSaenzOK/status/1964853565463089584&partner=&hide_thread=false En las distintas elecciones provinciales, el mensaje de las urnas es un claro llamado de atención que el Gobierno nacional debe escuchar con grandeza, humildad, respeto y humanidad.



No más discursos de odio, nada bueno puede construirse desde ahí. No volver al pasado, discutir… — Gustavo Sáenz (@GustavoSaenzOK) September 8, 2025 Más diferencias Este mismo lunes, en Catamarca, el peronismo volvió a dar otra señal para diferenciarse de Nación, al presentarse una comitiva de parlamentarios nacionales en la sede del INTA, en Sumalao, como señal de apoyo a los organismos nacionales que fueron desfinanciados por el Gobierno. Del encuentro con las autoridades regionales del INTA, participaron los senadores nacionales Lucía Corpacci (presidenta del PJ Catamarca) y Guillermo Andrada, junto a los diputados nacionales Silvana Ginocchio -esposa del gobernador Raúl Jalil-, Dante López Rodríguez, Sebastian Noblega y la candidata a legisladora nacional Claudia Paladino. También hubo un encuentro con trabajadores de Vialidad Nacional. "Es fácil destruir pero construir es un esfuerzo enorme. Por ello, esto resonó en el Congreso para derogar decretos que eran nocivos", expresó Ginocchio. Mientras que Corpacci remarcó la importancia de un peronismo unido: "Hay que seguir con esta cohesión para que está situaciones no vuelvan a pasar".