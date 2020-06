Mesa judicial "M": imputaron al exjefe de Gabinete Marcos Peña y al exministro de Trabajo, Jorge Triaca

En esta pesquisa, el camarista laboral Luis Raffaghelli denunció que los jueces del fuero sufrieron “un evidente embate” y “clima hostil” durante el gobierno de Cambiemos que incluyeron “denuncias infundadas” a seis magistrados, acusaciones de “mafiosos” del propio Mauricio Macri y hasta un intento del exministro Triaca con su equipo de colaboradores de “consensuar” la doctrina de los fallos.

Raffaghelli lo sostuvo por escrito en la causa donde se investiga la denominada “mesa judicial macrista” y donde también apuntó contra el actual fiscal general porteño, Juan Bautista Mahíques, como responsable de una denuncia en su contra ante el Consejo de la Magistratura que mantuvo activa pero sin movimientos, por meses, y de “examinar el Facebook” de uno de sus pares.

En el caso del ex jefe de Gabinete, fue imputado luego de que la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) encontrara una serie de correos electrónicos en la que era la oficina del ex titular de ese organismo, Gustavo Arribas, en los que se destacaba que Peña era uno de los convocantes a las reuniones de la denominada “mesa judicial”.

Los denunciantes de la "mesa judicial M" apuntaron al ex Presidente; su jefe de asesores, José Torello; el ex ministro de Justicia, Germán Garavano; el ex Secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusella; el abogado Fabián Rodríguez Simón; el ex consejero de la magistratura en representación del Poder Ejecutivo, Juan Bautista Mahiques; el último Procurador General del Tesoro del anterior gobierno, Bernardo Saravia Frias, el ex jefe de la AFI, Gustavo Arribas; y el ex presidente de Boca, Daniel Angelici.