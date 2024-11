Mientras avanza el debate por las SAD, Sergio Agüero se reunió en Casa Rosada con Santiago Caputo

De todas formas, todavía no hubo precisiones por parte del Gobierno sobre la visita del exfutbolista de Independiente a Balcarce 50, que duró alrededor de 40 minutos .

"Recordando junto al 'Kun' tantos años de gira con la Selección argentina, y ahora conversando sobre el proyecto del Gobierno para impulsar las inversiones de capitales, para mejorar la infraestructura de los clubes en el fútbol argentino y generar una liga mas competitiva", escribió Tofoni en su cuenta de Instagram junto a una foto con el exfutbolista.

El apoyo del Kun Agüero a las SAD

En el último tiempo, el reconocido exjugador respaldó más de una vez la instauración de las SAD en el fútbol argentino. "¿Qué pasa? ¿Tienen miedo? ¿Están cagados? ¿Qué está pasando? Están cagados porque hay beneficios propios", había expresado.

La medida es rechazada principalmente por el presidente de AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, que fue reelecto recientemente para el cargo. Gran parte de los clubes del fútbol local apoyaron su postura.

"Se habilitaron las Sociedades Anónimas Deportivas así que se vienen cosas picantes, como ustedes saben. Hay muchos que me matan pero a mí me da igual. Yo puedo opinar como todos los demás, yo opino y al que le guste bien y al que no, mala suerte. Opino que eso va a beneficiar", había opinado en aquella oportunidad.