Maximiliano Pullaro reclamó a Nación que la baja de las retenciones "continúe de manera permanente" + Agregar ámbito en









El mandatario santafesino también pidió un descenso de las tasas de interés para potenciar la producción. Asimismo, destacó las líneas de crédito de la provincia para los productores.

Pullaro, en Agroactiva, resaltó la inversión estatal de la provincia en el sector.

El gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro participó este jueves del acto de apertura de la edición 32 de Agroactiva, la muestra del agro que se desarrolla en la localidad de Armstrong, y pidió a Nación una baja de manera permanente de las retenciones al sector y también de las tasas de interés para mejorar la productivida.d

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“Invertimos en infraestructura productiva u$s2.160 millones para darle potencia al agro, tener mejor conectividad vial y mejor logística, los mejores puertos y aeropuertos, y contar con la mejor energía”, afirmó Pullaro durante su discurso.

Luego, el mandatario volvió a reclamar al Gobierno nacional que “la baja de retenciones continúe de manera permanente porque va a impactar de manera positiva en toda la región productiva del país” y sumó la necesidad de “bajar la tasa de interés para poder producir más y generar trabajo”. Si eso se logra, “ninguno de los hombres y mujeres del campo se van a llevar esa plata o la van a dejar en el banco, sino que todos la van a reinvertir y eso nos va a permitir tener un círculo virtuoso y que nuestra economía crezca”, agregó.

Esta semana, el Gobierno oficializó una nueva reducción de los derechos de exportación para productos agroindustriales y estableció un cronograma de bajas escalonadas de retenciones que se extenderá hasta fines de 2028. La medida fue instrumentada mediante el Decreto 423/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial, y alcanza a las cadenas de soja, maíz, trigo, cebada, sorgo y girasol, además de determinados biocombustibles.

El gobernador destacó también las nuevas líneas de financiamiento de la provincia por más de $116 mil millones para potenciar la producción santafesina y un paquete de alivio fiscal. “En lo que va del año llevamos casi $200 mil millones dados en créditos al sector productivo de la provincia”, sintetizó y dijo que de los créditos lanzados el miércoles en la apertura del stand santafesino en la muestra “ya se llenaron carpetas por $70 mil millones y ya se prestaron $46 mil millones”.

En ese sentido, el mandatario afirmó que “la provincia de Santa Fe subsidia tasas para que el sector productivo pueda invertir en un momento muy difícil de la economía a nivel nacional”, entendiendo que “el camino es seguir trabajando al lado del sector productivo para mostrarle al resto de Argentina que si al campo, a la industria y al comercio les va bien, Argentina crece y es imparable”. Por su parte, la presidenta de Agroactiva, Rosana Nardi, señalo que este año “hay más de 1.100 empresas de todos los tamaños y rubros y una peregrinación imparable de chacareros que llega a Agroactiva desde todo el país, porque en esta ciudad se muestra el campo en su mejor versión”, aseguró. Del acto participaron también la exvicegobernadora y actual diputada nacional, Gisela Scaglia; el intendente de Armstrong, Guillermo Luzzi; el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta; el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini; el senador por el departamento Belgrano, Pablo Verdecchia; entre otros.