Jiménez presentó su candidatura a presidente de Racing: "Nuestro límite es no a las SAD"

En tanto, el exvice de la institución se mostró manifiestamente en contra de la privatización del fútbol: "Nosotros tenemos claro que el club es de los socios y que el único dueño del club son y deben seguir siendo los socios. El estatuto nos avala ante cualquier maniobra que vaya para otro lado”.

”A los hinchas de Racing hace muchos años nos quisieron vender que ese era el camino para solucionar los problemas, y somos la prueba testigo de lo que hizo el gerenciamiento en nuestro club, un desastre absoluto que costó años poder solucionarlo. Los socios de Racing no vamos a patear dos veces la misma piedra”, insistió Jiménez.

Su mensaje hizo un fuerte hincapié: “Nuestra agrupación se llama Unidos por Racing y resalto en estos momentos el valor de la palabra unidad. Nuestro límite existe, porque debe existir. Ese límite es NO a las SAD. Lo decimos claramente”.

“Queremos formar una comisión directiva con todos adentro. El único límite es NO a la SAD. Creo que Diego (Milito) está en el mismo camino que yo, aunque no sé los que lo acompañan. Con Diego tengo una relación madura y formal, trabajamos 8 años juntos en el club ganando títulos. Fue Diego quien me pidió en su etapa de jugador que no me separara ni un momento del plantel profesional”, recordó Jiménez.

“Con ambos frentes tuve conversaciones para lograr la unidad, y no voy a parar hasta lograrlo. Es lo mejor que le puede pasar a Racing, una lista de unidad completa. Se lo propuse a gente de Blanco y a Diego mismo. Le daríamos un salto de calidad al club”, deseó.

"Hernán, Julia y yo somos socios de Racing de toda la vida, vitalicios los tres. Llevamos años caminando los pasillos del club. Eso mismo le contamos a los socios e hinchas de zona oeste, quienes nos sumaron sus inquietudes y opiniones sobre el Racing que tenemos que construir juntos."

Y agregó: “Las diferencias no son insalvables. Primero está el escudo del club. Si nos unimos, potenciamos el club, es lo que la gente está esperando. Lo tienen que entender”.

Sobre qué haría con Milito en caso de ganar las elecciones, expresó que "que al otro día estaría dentro del club", al mismo tiempo que alegó que no le sienta cómodo que los tres contendientes, otrora parte de la entidad, se enfrenten en los comisiones. "¿Si yo gano voy a querer a Milito conmigo y a personas de la actual comisión, también. Lo único que no acepto son las SAD”, detalló.

”Cuando llegué a la comisión directiva mi rol fue el fútbol profesional y tan mal no nos fue: ganamos en 8 años 5 títulos. Sostuvimos a Racing en torneos internacionales, algo que no pasaba”, añoró sobre su gestión, mientras que evocó que “muchos de los jugadores que están en el plantel los traje yo. Roger Martínez (que era un deseo mío que volviera), Agustín Almendra (con quien estuve 3 meses hablando cuando rompió con Boca), Juanfer Quinteros (que fue otra larga negociación), Carbonero, y otros que le dieron un salto de jerarquía al equipo”.

“Los socios son el principal destinatario de nuestros esfuerzos como dirigentes. Ellos son los dueños y guardianes del club. Las decisiones deben tener su aval. Entre otras cosas, por eso es que salí del club, por las formas personalistas, por no hacerme partes en decisiones fundamentales”, alegó Jiménez.

Finalmente, ya adelantó que parte de su gestión se enfocará en las obras en el estadio así como en las sedes, al tiempo que pidió que "la política nacional no se meta en el club".

Las elecciones para dirimir quién será el próximo presidente de Racing se llevarán a cabo el 15 de diciembre en el estadio Presidente Perón.