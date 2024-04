Miguel Ángel Pichetto pidió "control migratorio" en los accesos de Buenos Aires

“Es la razón por la cual siempre lo que es ´la república del AMBA´ es porque está todo centralizado allí”. Y continuó con cierta resignación: “Pero no está, no está eso, nunca va a estar, seguramente todo está mal hecho, los censos los hacen mal, no hay ninguno que termine bien”, analizó.

Ley ómnibus: Gobierno ultima detalles mientras cuenta votos para aprobarla en el Congreso

En el marco de la ronda de negociaciones que el Ejecutivo lleva adelante por el tratamiento de la nueva ley ómnibus, el ministro de Interior Guillermo Francos recibió la semana pasada en Casa Rosada a los diputados que componen el bloque Hacemos Coalición Federal, liderado por Miguel Ángel Pichetto.

Por parte del Gobierno, asistieron a la reunión Francos; el Jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el asesor presidencial, Santiago Caputo. Además, participaron el presidente de la cámara de diputados Martín Menem y los legisladores Emilio Monzó, Ricardo López Murphy, Margarita Stolbizer, Florencio Randazzo y Nicolás Massot.

Se trató de una reunión más bien informativa, en la que desde el Gobierno le detallaron a los legisladores que buscan que, durante el debate en comisiones, se agreguen el piso de Ganancias y parte de la cuestionada reforma laboral.