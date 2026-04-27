Desestimaron un planteo de Victoria Villarruel para apartar al juez Ariel Lijo de una causa contra Lilia Lemoine y otros referentes de LLA + Seguir en









La Cámara Federal rechazó el pedido de la vicepresidenta por supuesta “enemistad manifiesta” y confirmó al juez en la causa. Es el segundo revés judicial reciente para la funcionaria.

Victoria Villarruel había pedido apartar a Lijo por "enemistad manifiesta”.

La vicepresidenta Victoria Villarruel sufrió un nuevo revés judicial luego de que la Cámara Federal rechazara su pedido para apartar al juez Ariel Lijo de la causa que inició contra Lilia Lemoine y otros referentes libertarios. “Enemistad manifiesta”, había argumentado la funcionaria para cuestionar la imparcialidad del magistrado.

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El planteo de Villarruel se basaba en críticas públicas que ella misma había realizado contra Lijo cuando el Gobierno de Javier Milei lo propuso para integrar la Corte Suprema en 2024. Según sostuvo, esos antecedentes generaban un “temor de parcialidad” en la investigación.

Sin embargo, el propio juez rechazó la recusación al considerar que las expresiones de la vicepresidenta se dieron en el marco de su libertad de expresión y no constituían un motivo válido para apartarlo. Además, remarcó que el rechazo de su candidatura a la Corte no fue una decisión individual de Villarruel, sino del Senado en su conjunto.

Esa postura fue ratificada por el presidente de la Cámara Federal, Mariano Llorens, quien intervino en el caso y desestimó los argumentos de la funcionaria. “Los hechos mencionados en el escrito que da inicio a este incidente carecen de entidad suficiente como para generar el efecto que la recusante pretende”, sostuvo.

Y agregó: “Tampoco ha desarrollado de qué manera sus exposiciones públicas comprometen la garantía de imparcialidad de la judicatura”. En ese sentido, concluyó que no se logró demostrar una “enemistad manifiesta”, sino que se trata de “meras conjeturas”.

La causa iniciada por Victoria Villarruel villarruel Se trata de una denuncia de Villarruel contra Lilia Lemoine, el biógrafo presidencial Nicolás Márquez, el periodista Javier Negre y un grupo de tuiteros libertarios. Agencia NA: (DAMIAN DOPACIO) La causa se originó a partir de una denuncia de Villarruel contra Lilia Lemoine, el biógrafo presidencial Nicolás Márquez, el periodista Javier Negre y un grupo de tuiteros libertarios, a quienes acusó de impulsar una campaña en su contra con mensajes de odio y desestabilización. Este fallo representa el segundo revés judicial reciente para la vicepresidenta. Días atrás, la Justicia también desestimó por inexistencia de delito una denuncia que había presentado contra Luis Petri por haberla calificado como “golpista”, y rechazó otra acción contra los periodistas Pablo Rossi y Eduardo Feinmann. El expediente sigue en manos de Lijo, quien además acumula otras investigaciones sensibles vinculadas al oficialismo, entre ellas causas que involucran a funcionarios y organismos del Gobierno nacional.