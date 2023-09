Milei encabeza caravana en territorio bonaerense y gira por el interior del país

“No solo no voy a hacer negocios con China, no voy a hacer negocios con ningún comunista. Soy un defensor de la libertad, de la paz y de la democracia. Los comunistas no entran ahí. Los chinos no entran ahí. Putin no entra ahí. Lula no entra ahí", indicó Milei

El reportaje audiovisual fue difundido a través de la cuenta de Twitter del periodista conocido por su trabajo en la cadena Fox News y afín al partido republicano, donde se vio al candidato de LLA responder en español a las preguntas que eran formuladas en inglés.

Según informó Milei en su cuenta de Twitter, la entrevista con Carlson "ha superado las 300 millones (en unas 12 horas) de reproducciones, lo cual hace que sea, la más vista de la historia".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FJMilei%2Fstatus%2F1702647726444253575&partner=&hide_thread=false La entrevista con @TuckerCarlson ha superado las 300 millones (en unas 12 horas) de reproducciones, lo cual hace que sea, la más vista de la historia...

VIVA LA LIBERTAD CARAJO pic.twitter.com/60p4smETu9 — Javier Milei (@JMilei) September 15, 2023

Javier Milei encabeza una gira por el interior del país

El candidato a presidente por La Libertad Avanza arrancará este sábado una gira por las provincias del interior del país. El primer destino será San Luis, donde realizará una recorrida junto a los referentes locales de su partido.

En tanto, esté previsto que el economista viaje también a Corrientes y Salta, donde no estuvo antes de las PASO, y nuevamente por Córdoba, una de las provincias donde el liberalismo es fuerte.