Javier Milei, sobre la salida de Nicolás Posse: "Hace 18 años que era mi amigo; no cumplió los objetivos y se fue"

Al hablar frente al auditorio, repleto de liberales españoles, el jefe de Estado destacó la labor de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello e indicó que no "tendría problemas" en echar a alguien de su Gabinete porque es amigo.

El presidente Javier Milei recibió este viernes el premio del "think tank" liberal, Instituto Juan de Mariana en Madrid, donde tras explicar su política económica, se refirió por primera vez a la salida de su amigo Nicolás Caputo del Gabinete.

Al hablar frente al auditorio, repleto de liberales españoles, el jefe de Estado destacó la labor de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello e indicó que no "tendría problemas" en echar a alguien de su Gabinete porque es amigo.

"El jefe de Gabinete (Nicolás Posse), que fue eyectado, hace 18 años que era amigo. No cumplió los objetivos y se fue. Pista. Acá hay que cumplir los objetivos. El que no los cumple, por más que lo conozca hace 20 años, afuera” , dijo.

Milei premio Juan de Mariana.jpeg

El jefe de Estado hizo una evaluación de la herencia que recibió, al asumir en diciembre de 2023. Con los déficits gemelos que "ascendían al 17 puntos del PBI", encaró un ajuste drástico de 15 puntos del PBI, aseguró. "Nos dijeron que era imposible. Los sommeliers del ajuste, tiene más de tijerita y licuadora. El 10% del ajuste es licuadora", se defendió.

"Hicimos el ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad. Al inicio, sabíamos que había que frenar la emisión monetaria. En la primera semana de diciembre los precios crecían al 1% diario. O sea, al 3.700% anual. En los primeros días de diciembre se había acelerado al ritmo del 7.000% anual. Cuando toman la inflación, la de diciembre fue del 54%. Eso anualizado da 17.000%", explicó a la audiencia de la Institución libertaria que colmó el Casino de Madrid.

El mandatario destacó también la baja de la inflación y el regreso del crédito. “De ser el problema más acuciante de la Argentina, la inflación ahora pasó a estar en tercer lugar. Que me vengan a decir que no se puede, porque sí se puede. Además volvió el crédito a 30 años, elemento que no solo eso va a potenciar el ahorro, sino también la inversión”.

“En la medida que Argentina recupere la economía y se vuelva a expandir, nosotros vamos a mantener el gasto fijo y, por lo tanto, vamos a ir bajando impuestos”, explicó y agregó que si se aprueban la ley Bases y el paquete fiscal el Impuesto País bajará del 17,5 al 7,5%.

“La Ley Bases es cinco veces más grande que la reforma de Menem. Estamos haciendo la reforma estructural más grande de la historia argentina. Nosotros tenemos pendientes 3.200 reformas estructurales más, y no solo vamos a ser libres como Irlanda, vamos a hacer el país más libre y más próspero del mundo”, continuó.