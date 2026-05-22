Nicolás Pino, tras el anuncio del Gobierno: "Apuntamos a que las retenciones sean cero"

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) se mostró sorprendido por el anuncio aunque remarcó que para el sector "no alcanza".

Tras el anuncio que hizo el presidente Javier Milei de la baja de retenciones al trigo y a la cebada , el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, se mostró sorprendido por la decisión y volvió a insistir con un reclamo histórico del sector: "Apuntamos a que las retenciones sean cero".

“No lo esperábamos, siempre mostramos los resultados y son muy receptivos en el Gobierno, pero no lo esperábamos ”, indicó Pino.

Según lo anunciado por el Presidente el jueves en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el trigo y la cebada pasarán del 7,5 al 5,5% desde junio y la retención a la soja se reducirá desde enero.

En detalle, esta fue la cuarta baja de las retenciones que anuncia el gobierno de Milei desde su asunción en diciembre de 2023. La primera fue en agosto de 2024 (a la exportación de carnes y lácteos), la segunda fue una reducción temporal anunciada en enero del 2025 y la tercera fue una baja - anunciada en diciembre pasado - para soja, maíz, sorgo, girasol y carnes.

Sobre la decisión, Pino analizó: "Los números que se venían viendo eran muy finos porque venimos trabajando con aumentos de costos por el combustible. La baja genera más producción, que genera virtud para todo el país”.

“Al Gobierno le decimos que hay que hacer otras cosas porque si no, no alcanza", insistió Pino. "Falta mucha infraestructura, la mala infraestructura hace al costo argentino. Hoy empiezan tímidamente las líneas de crédito en algunos bancos”.

Más allá de su insistencia por las retenciones cero, Pino reconoció que este es "un Gobierno que tiene gente que entiende de campo" y agregó: "No creemos que las medidas generen especulación. La sociedad está en una relación mucho mejor hoy con el campo, siempre fue algo lindo visto por los argentinos; si hubo un problema, fueron los dirigentes. Hoy no se recibe tanta agresividad”.

Para concluir, sobre la producción, Pino anticipó que viene “una muy buena cosecha”.

La baja de retenciones

“En este momento les quiero anunciar que vamos a bajar las retenciones de trigo y cebada de 7,5 a 5,5% a partir de junio de 2026. Pero no solo eso. Sería injusto si nos olvidamos de la soja. Y, a partir de enero de 2027, según venga la recaudación, vamos a bajar entre un cuarto de punto y medio punto por mes de manera continuada hasta el año 2028, si nosotros reelegimos", confirmó el Presidente el jueves.

Milei volvió además a insistir con uno de los ejes centrales de su discurso económico: la reducción de la presión tributaria y del tamaño del Estado. “Nuestra misión es achicar el Estado para bajar impuestos”, afirmó, al tiempo que sostuvo que “los impuestos son un robo”.

El Presidente también anunció un esquema de reducción gradual de derechos de exportación para distintas ramas industriales. “A partir de julio de 2026 hasta junio de 2027 a la industria automotriz, a la industria petroquímica y a maquinarias les vamos a llevar las retenciones a cero”, señaló. Según explicó, el Ministerio de Economía dará a conocer en los próximos días el cronograma completo de implementación.

La medida fue rápidamente celebrada por entidades vinculadas al agro y la exportación. Desde la Sociedad Rural Argentina (SRA) consideraron que la baja de retenciones apunta a “recuperar competitividad, incentivar la inversión y promover un verdadero desarrollo del campo argentino”.

En la misma línea se expresó el presidente de la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM), Diego Cifarelli, quien admitió que el anuncio tomó por sorpresa al sector, aunque destacó el impacto positivo que podría tener sobre la próxima campaña agrícola.

No obstante, remarcó que la situación del productor sigue siendo delicada. “La ecuación insumo-producto, aún con esta baja, no pasa a ser positiva, pero sin duda ayuda y fortalece la expectativa de aquellos que iban a sembrar”, sostuvo.

La Cámara de la Industria Aceitera Argentina (Ciara) también respaldó la decisión del Gobierno. “Celebramos la decisión de seguir con la baja de derechos de exportación en trigo y cebada y, en especial, en las bajas sobre la soja”, señalaron desde la entidad. Además, indicaron que trabajarán junto al Ministerio de Economía “para buscar la forma más adecuada” de aplicar el nuevo esquema sin provocar “efectos negativos en la comercialización”.

Por su parte, el Centro de Corredores y Agentes de la Bolsa de Cereales sostuvo que la reducción representa “una señal positiva para la producción, la comercialización y toda la cadena granaria”.