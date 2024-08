Misiones ofrece $5.000.000 a quién aporte datos sobre Germán Kiczka

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/passalacquaok/status/1828472366986318032?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1828472366986318032%7Ctwgr%5E737a8fdb77fe2de64a5d8ba429bc5442bcc3e69c%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.elterritorio.com.ar%2Fnoticias%2F2024%2F08%2F27%2F834649-el-gobierno-de-misiones-ofrece-5-millones-de-pesos-de-recompensa-para-dar-con-los-hermanos-kiczka&partner=&hide_thread=false De acuerdo a los respaldos y predisposición de organismos internacionales como Interpol, que ha determinado la alerta roja en la búsqueda del diputado provincial desaforado del frente Cambiemos/partido Activar Germán Kiczka y de su hermano, Sebastián Kiczka, que cuentan con una… — Hugo Passalacqua (@passalacquaok) August 27, 2024

Además, Passalacqua afirmó que la recompensa fue definida "en consideración de la gravedad de los aberrantes delitos contra la infancia". Por último, el máximo responsable provincial instó a la comunidad a colaborar con la causa: "Cualquier información, comunicarse al 911 o acercarse a la dependencia policial más cercana".

En la actualidad, Interpol Argentina se encuentra investigando el caso y el pasado lunes emitió formalmente un alerta roja por la búsqueda nacional e internacional del diputado y de su hermano Sebastián. El anuncio incluyó una descripción de los hermanos, el detalle de sus delitos y además indicó que los prófugos podrían haberse desplazado "por Brasil o Paraguay".

En este sentido, la Jefatura a través de la Dirección General de Inteligencia Criminal resaltó que mantiene un contacto constante con Interpol y las fuerzas de seguridad nacionales debido a la alerta emitida para estas detenciones. Por su parte, la policía de Misiones destacó que "las 15 unidades regionales policiales de Misiones han recibido instrucciones específicas para trabajar en conjunto en la búsqueda de los acusados. Mientras que, en las extensas áreas fronterizas con Brasil y Paraguay, se está llevando a cabo un intercambio de información entre los efectivos de inteligencia y las respectivas policías de esos países".

Un audio revelaría que Kiczka estuvo en Iguazú

En el medio de la búsqueda de los hermanos, se conoció un nuevo mensaje de voz en el que se escucha al diputado pidiendo una reserva en un hotel de la ciudad de Iguazú, a pocos kilómetros de la Triple Frontera con Brasil y Paraguay. En la comunicación, el diputado solicitó a un contacto que le "reserve una habitación" en el hotel más económico del centro para una escapada, "sin preocuparse por los gastos". Aún se desconoce el paradero de los denunciados.

kiczka.audio.mp4 El audio de Germán Kiczka solicitando una habitación en un hotel en Iguazú.

“‘Rami’, te hago una pregunta: ¿yo me podré ir de una escapada mañana para allá y me preparás una pieza? Pero en el hotel más económico, el que está allá en el centro. Me voy solo y me quedaría un par de días. No te preocupes por el tema de gastos y eso, yo solo quiero que vos me consigas una pieza, ¿si? Confirmame, porfa, así me voy mañana a la mañana y después allá hablamos y te cuento un poquito de toda esta movida”, se escucha en el mensaje.

En otro audio, una mujer, presuntamente empleada del lugar en el que se alojó el diputado, le comenta a alguien: “Ese señor vino un día. Era un freak. Germán Kiczka. Vino, se quedó una noche, desayunó y se fue. Me acuerdo que lo puse en la 27, pero hace un rato ya”.

Fuentes judiciales confirmaron que el legislador sabía de las órdenes de arresto antes de su estadía. El ministro de Gobierno de Misiones, Marcelo Pérez, detalló que, además de los cargos ya atribuidos de distribución de material de abuso y zoofilia, Kiczka también está acusado de tener relaciones con menores de edad.