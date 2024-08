Revelaron un audio de Germán Kiczka en el que confirma que estuvo en Iguazú y cómo fue la fuga

El audio revelador de Germán Kiczka previo a fugarse por supuesto tráfico de material de abuso sexual infantil

“‘Rami’, te hago una pregunta: ¿yo me podré ir de una escapada mañana para allá y me preparás una pieza? Pero en el hotel más económico, el que está allá en el centro. Me voy solo y me quedaría un par de días. No te preocupes por el tema de gastos y eso, yo solo quiero que vos me consigas una pieza, ¿si? Confirmame, porfa, así me voy mañana a la mañana y después allá hablamos y te cuento un poquito de toda esta movida”, dice el mensaje.