Publicaron videos y chats que comprometen a Germán Kiczka y a su hermano vinculados a abuso sexual infantil

Los videos y chats aberrantes que comprometen a Germán Kiczka y su hermano

Tal como confirmaron las fuentes, los peritos analizaron un celular que era utilizado por Sebastián Kiczka, hermano del legislador, donde encontraron material comprometedor y graves mensajes de WhatsApp.

“Yo me baje una app para ver nenitas...12 años ...”, escribió Sebastián Kiczka a una de las menores de edad. A lo que la joven respondió: “Vos me pasaste uno una vez y tenia como 7″. E insistió Kiczka: “Quiero la de 14.... No sé cómo, pero siempre zafó”.

Germán Kiczka.jpg Los peritos descubrieron que Germán Kiczka usaba la aplicación eMule para compartir archivos relacionados con abusos. Gentileza X @Michell23849025.

Asimismo, el hombre reconoció haber tenido sexo con menores y compartió: “ESTOY CON MI VECINITA. La voy a esperar 3 años más máximo”, a lo que la otra persona le señala: "Calmate, Sebastián, tiene como cinco años la nena”, y Kiczka completó: “Bueno la voy a esperar 5 años.. Ay Dios, me tengo que sacar esa adicción a las menores”.

Germán Kiczka permanece prófugo de la Justicia luego de que haya fracasado su intento de detención en la noche del jueves, tras su desafuero en la Cámara de Diputados de Misiones. El pasado viernes, el juez Penal 4 de Apóstoles, Miguel Ángel Faria hizo el pedido de captura internacional a Interpol, ya que no descarta la hipótesis de que tanto el legislador como su hermano Sebastián se hayan fugado del país a través de un paso fronterizo ilegal.

Por el momento, según los registros de Migraciones, los hermanos Kiczka no salieron del país a través de ninguna de las vías legales. Es por esto que la hipótesis de la fuga fuera del país toma fuerza.