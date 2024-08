El polémico "reposteo" de Javier Milei a un tuit sobre el diputado acusado de pedofilia

Con su "like" el jefe de Estado avaló una publicación en la que el usuario llamado @StockAvenger1 publicó una imagen de Kiczka, quien fue destituido por la legislatura misionera el pasado viernes y se encuentra prófugo de la Justicia, junto al diputada nacional por la UCR, Martín Tetaz.

El escándalo por el diputado provincial de La Libertad Avanza, Germán Kiczka, acusado por poseer y distribuir material pedófilo salpica a la Casa Rosada. No sólo este lunes se conoció una foto en la que el legislador estuvo en una reunión con el secretario de Prensa de Presidencia, Eduardo Serenellini, una semana antes de ser allanado; sino que también el propio presidente Javier Milei se involucró en el caso con un polémico "like" a un tuit que no hace más que tomarse un tema de gravedad en sorna.