El Senado dio media sanción al proyecto de moratoria previsional

La iniciativa, que pasó a la Cámara de Diputados, autoriza el pago de los períodos faltantes de aportes hasta diciembre de 2008, inclusive con un plan de facilidades de hasta 120 cuotas que serán descontadas del haber jubilatorio.

Se calcula que hay 500 mil personas con edad jubilatoria ya cumplida que podrían adherirse a la Unidad de Pago de Deuda Previsional contemplada en la norma, mientras que otras 300 mil estarían en condiciones de incorporarse al régimen jubilatorio en 2023.

Al tomar la palabra como miembro informante del oficialismo, la senadora Juliana Di Tullio, sostuvo que la iniciativa le dará "la posibilidad a 800 mil personas de jubilarse pagando la deuda previsional que tengan a través de un plan de pago y también le permitirá a quienes estén en actividad adelantar su deuda previsional".

Tras reconocer que no consultó el proyecto con el ministro de Economía, Martín Guzmán, sino con "el organismo competente, que es la Anses", la legisladora indicó que el costo fiscal es del 0,02% para 2022 y del 0,03% para 2023. "Honestamente, el costo fiscal no es una buena excusa para no votar este proyecto de ley", agregó.

El legislador chaqueño de Juntos por el Cambio, Víctor Zimmerman, cuestionó que la iniciativa no haya pasado por la comisión de Presupuesto y Hacienda "para tener un costo presupuestario del impacto que puede tener". "Además, quienes hoy no tengan aportes, no están descubiertos porque existe la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor)", señaló.

Por su parte, la senadora del PRO, Guadalupe Tagliaferri, reclamó un "debate serio" sobre el sistema previsional argentino. "Es por esto que en su momento pedí que se hiciera una plenaria con presupuesto, para darnos ese debate", subrayó.

A su turno, el senador del Frente de Todos, Maurice Closs, puntualizó es ese sentido: "Si miramos la sustentabilidad presupuestaría desde la óptica de la previsión social, probablemente encontremos fisuras, pero si no resolvemos esto, nadie va a atender a las personas de la tercera edad. Esta solución no es estructural, es sumamente coyuntural".

A su turno, la senadora por Córdoba, Alejandra Vigo, explicó su voto por la positiva, aunque "con la suspicacia de pensar que estas son simplemente soluciones y parches para una enfermedad mucho más grave del sistema jubilatorio argentino".

Al momento del cierre, el jefe del bloque del Frente de Todos en la Cámara alta, José Mayans, criticó la postura de la oposición: "Abstenerse a votar este proyecto es lavarse las manos y no tener solidaridad". "Hay personas que van a cumplir 65 años, la moratoria vence el 23 de julio y el proyecto también se tiene que tratar en Diputados, esto es una emergencia", dijo.

Alivio fiscal

En la misma sesión, los legisladores convertirán en ley el proyecto de alivio fiscal para monotributistas y autónomos, que ya fue aprobado por Diputados y que cuenta con el apoyo uniforme de todos los bloques de la Cámara alta.

La iniciativa obtuvo dictamen el pasado jueves, menos de una semana después de haber sido aprobada en la Cámara baja, durante una breve reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado. Allí, tanto el oficialismo como la oposición anunciaron su respaldo a la iniciativa.

No obstante, desde Juntos por el Cambio indicaron que votarán de manera favorable en la votación en general y que reclamarán algunos cambios en su discusión en particular.

Lo más probable es que el Frente de Todos haga pesar su número, que alcanza la mayoría necesaria con el apoyo de sus aliados, y el proyecto sea convertido en ley sin cambios en la noche del 30 de junio, al filo del inicio julio, mes en el que deberían comenzar a correr los nuevos parámetros de facturación en la recategorización semestral.

La iniciativa pretende mejorar la situación de alrededor de 4,5 millones de monotributistas y de más de 140.000 autónomos.

Por último, se votarán dos proyectos que llegan con media sanción de la Cámara de Diputados, que plantean un régimen de protección integral de niños con cáncer y de cobertura integral de pacientes con VIH y enfermedades infecciosas.

Qué dice el proyecto de alivio fiscal

El proyecto, presentado originalmente por el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, busca, por un lado, actualizar la facturación de los monotributistas para evitar que tengan que cambiar de categoría y pagar mayores cuotas y, por otro, aumentar las deducciones de ganancias que pagan los empleados que revisten en la categoría de autónomos.

Los cambios suman nuevos beneficios para los sectores de menor facturación e incrementan en un 60% el monto tope de las primeras cuatro categorías del monotributo, mientras que en las dos primeras -A y B- se eliminó el pago del componente impositivo.

Las reformas implementadas al proyecto original contemplan que las categorías más bajas del monotributo -A y B- no paguen el componente impositivo, por lo que la cuota mensual será de $288 y $555 por mes, respectivamente.

Para darle progresividad a la medida, este beneficio será para los monotributistas "puros", es decir para quienes no tienen otros ingresos ya sea por jubilaciones, relación de dependencia, rentas financieras o alquiler de inmuebles.

De acuerdo con el dictamen original, la facturación que podrá alcanzar cada categoría del monotributo será la siguiente: Categoría A $ 748.382; Categoría B $1.112.459; Categoría $1.557.443; Categoría D $1.934.273; Categoría E $ 2.277.684,56; Categoría F $ 2.847.105,70; Categoría G $ 3.416.526,83; Categoría H $ 4.229.985,60; Categoría I $ 4.734.330,03; Categoría J $ 5.425.770,00; y Categoría K $ 6.019.594,89.

De esta manera, según se precisó, no incluirá aumento en las cuotas mensuales a pagar, sino que sólo se busca una actualización de los topes máximos de facturación para que los monotributistas no tengan que saltar hacia una escala mayor, o quedar afuera del Régimen Simplificado.

Los cambios impactarán positivamente en la situación económica de 4.498.419 monotributistas, de los cuales el 39% residente en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) y el 61% restante en el resto del país.

Con respecto a los autónomos, el proyecto prevé de 2 a 2,5 veces la deducción especial para autónomos y en triplicar la de nuevos profesionales.