Moria Casán llamó a votar a Massa: "Vamos que ganamos"

En el mes de septiembre, ambas figuras protagonizaron un momento llamativo cuando el candidato presidencial de Unión por la Patria protagonizaba un acto en Obras Sanitarias junto con dirigentes deportivos. Entre las personas presentes, se encontraba Moria Casán que, antes de que Massa inicie su alocución, se acercó al escenario para despedirse. "Mami Mo, ahhh... se va Moria a laburar al teatro", anunció el ministro.

El día que Sergio Massa conoció a Moria Casán

En una entrevista en el ciclo Caja Negra, Sergio Massa recordó el momento familiar en el que conoció a Moria Casán. "Me siento en la mesa, me pongo a tomar mate y escuchaba el quilombo de hermanos. Me asomo y les digo: 'Miren, la voy a invitar a Moria mañana a lo del día del padre. No quiero ver a ninguno de ustedes, que critican a su papá, sacándose una selfie con Moria'", recordó el candidato presidencial.

Posteriormente, señaló que: "Agarré el teléfono, lo llamo al Pato Galmarini y me dice: 'Estoy volviendo de Benavidez con Moria'. Y le digo: 'Dame con Moria. Moria, ¿qué hacés? ¿no querés venir a tomar un café a casa? vengan que están de paso'. Vinieron y esa noche empecé a joder con 'nuestra nueva mami'. Y ahí quedó 'Mamimo'".

Fátima Flórez y su grave denuncia a Moria Casán

El regreso televisivo de Mirtha Legrand a su habitual ciclo de conversaciones llamó la atención por su pareja de invitados: la humorista Fátima Flórez y el candidato presidencial Javier Milei, que estarían manteniendo una relación. Durante la charla, la conductora le preguntó a la imitadora por una controversia que había tenido con Moria Casán.

“Yo estaba haciendo mis temporadas, como todos los años, y de pronto empezó a sentirse molesta porque no quería que yo la imite. O quería que si yo la imitaba le mande un sobre con plata. Lo cual no hay ningún problema, pero no hay antecedentes, sino no habría shows en Las Vegas”, aseguró Flórez sobre la diva.

Finalmente, agregó: “No tendría problema si ella quiere que le pague, pero igual hay mucha gente que la imitó, va a tener que salir a pedirle a todos”. “Es un personaje entre los otros cien. Es un gran personaje y me sale bien”, se lamentó la humorista.