Raquel Vivanco renunció al Ministerio de Mujeres por "no encontrar síntesis en lo que desde allí se debe generar"

https://twitter.com/RaquiVivanco/status/1499076497671221250 Quería compartir que a partir de hoy dejo de estar a cargo de la Dirección del Observatorio del Ministerio de las Mujeres Géneros y Diversidad de la Nación. Mi tiempo en esa responsabilidad se ha agotado, producto de no encontrar síntesis en lo que desde allí se debe generar. — Raqui Vivanco (@RaquiVivanco) March 2, 2022

Y agregó: "Me voy de esta función convencida de haber hecho todos los esfuerzos para avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria, fiel a las convicciones y al recorrido que venimos haciendo quienes provenimos del feminismo popular, asumiendo la responsabilidad histórica del momento".

"Apuesto a seguir construyendo este espacio político y fortalecer nuestro Gobierno en el enorme desafío que tenemos de hacer una Patria libre, justa, soberana y feminista", concluyó.

https://twitter.com/RaquiVivanco/status/1499078069784510465 Apuesto a seguir construyendo este espacio político y fortalecer nuestro gobierno en el enorme desafío que tenemos de hacer una patria libre, justa, soberana y feminista. — Raqui Vivanco (@RaquiVivanco) March 2, 2022

La renuncia de Vivanco se dio a conocer justo en medio de los cuestionamientos que recibió la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, por sus declaraciones sobre los seis detenidos por el caso de la violación grupal a una joven en el barrio porteño de Palermo.

"No son monstruos, son varones socializados en esta sociedad. No se trata ni de hechos aislados, ni de hechos que estén vinculados a personas, varones, con algún problema en particular, no son enfermos", analizó la integrante del Gabinete.

https://twitter.com/EliGAlcorta/status/1499057078392041475 Es tu hermano, tu vecino, tu papá, tu hijo, tu amigo, tu compañero de trabajo. No es una bestia, no es un animal, no es una manada ni sus instintos son irrefrenables. Ninguno de los hechos que nos horrorizan son aislados. Todos y cada uno responden a la misma matriz cultural. — Eli Gomez Alcorta (@EliGAlcorta) March 2, 2022

Sin embargo, sus palabras fueron criticadas por la oposición, que reclamó que se aparte del cargo. Por su parte, el diputado nacional, José Luis Espert, tuiteó: "Hay Ministerio de la Mujer en Nación, en PBA, etc. y los femicidios no bajan. Solo son antros para acomodar a parientes y amigotes. De proteger a las víctimas nada. Hay que cerrarlos a todos y dejar de estafar a las mujeres con falsas promesas y a los contribuyentes robados".

En tanto, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, escribió: "¡El Gobierno justifica al que viola! ¡Renuncie, ministra!".