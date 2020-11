Dirigentes políticos, sociales y sindicales convirtieron en tendencia #NoAlALCA

"El #NoAlALCA fue un punto de inflexión que trascendió el 'No' al acuerdo. Demostramos nuestra fortaleza cómo región y que no nos dejarnos subordinar por las potencias hegemónicas. Un paso hacia la integración entre iguales y la construcción de la Patria Grande", expresó en su cuenta de Twitter el senador Jorge Taiana, canciller argentino en aquel momento.

La propuesta de armar un ALCA entre los países del continente había sido propuesta por el ex presidente de Estados Unidos, George W. Bush. Cuando intentó desplegarla se enfrentó con la Argentina de Kirchner, el Brasil de Lula da Silva, el Bolivia de Evo Morales y la Venezuela de Hugo Chávez, entre otros líderes latinoamericanos.

Del mismo modo, el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus, manifestó que "al decir no al ALCA hace 15 años, los líderes de América Latina y nuestro pueblo apostaron por la soberanía, la integración regional y el desarrollo de nuestra propia industria".

Cumbre de las Americas 2005 NoAlALCA.jpg La foto de familia de la Cumbre de las Américas muestra a un George W. Bush desorientado por el rechazo al ALCA que proponía Estados Unidos.

Por su parte, el dirigente de Miles, Luis D' Elia, recordó: "Hace 15 años Miguel Bonasso, Evo Morales, Luis D'Elia, Teresa Parodi y Luis Farinello encabezamos la marcha del No al ALCA previa al acto en el Estadio Mundialista de Mar del Plata".

Desde la cuenta oficial de Unidad Ciudadana, en tanto, se reprodujeron las palabras de Kirchner cuando dijo: "Es fundamental hablar con mucho respeto y en voz alta para construir un sistema que nos devuelva la esperanza" y publicaron el discurso completo de la cumbre.

"Se cumplen 15 años del No al ALCA. Néstor nos decía: 'No se trata de ideología, ni siquiera de política, se trata de hechos y de resultados. Son los hechos los que indican que el mercado por sí solo no reduce los niveles de pobreza', parafraseó por Twitter la diputada del Frente de Todos, Cristina Álvarez Rodríguez.

Desde la cuenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo recordaron también que "hace 15 años, en Mar del Plata, los presidentes de América recibieron a (George W.) Bush en la Cumbre las Américas y le dijeron no al plan imperialista denominado ALCA".