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28 de marzo 2026 - 14:30

La película de Netflix que combina el terror y el misterio con un elenco de plagado de estrellas

Una historia original e inquietante se encuentra en el catálogo y atrapó al público con giros, secretos ocultos y un reparto muy famoso.

La película mezcla ciencia ficción con problemas sociales en un barrio que parece del 1950.

La película mezcla ciencia ficción con problemas sociales en un barrio que parece del 1950.

Pexels

Netflix cuenta con una joya en su catálogo que fue muy aclamada por la crítica. Esta película de suspenso psicológico no solo es conocida porque cuenta una historia diferente con una estética muy particular, sino también por contar con un elenco repleto de estrellas de Hollywood.

El proyecto también causó revuelo por las tensiones detrás de cámaras y la química entre los actores, ya que según las personas que estuvieron en el set, los protagonistas tenían una muy mala relación. Tal como pasa en la historia, que transcurre en un entorno que parece perfecto, pero empieza a mostrar que nada es lo que parece.

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No te preocupes carño
Las personas que estuvieron en el set aseguran que la relación de Florence Pugh y Olivia Wilde fue complicada durante todo el rodaje.

Las personas que estuvieron en el set aseguran que la relación de Florence Pugh y Olivia Wilde fue complicada durante todo el rodaje.

De qué trata No te preocupes cariño

No te preocupes cariño cuenta la historia de Alice y Jack, una pareja que vive en una comunidad cerrada llamada Victoria, diseñada para ofrecer una vida ideal. La estética es de los años 50, con casas prolijas, rutinas repetidas y roles tradicionales muy definidos.

Mientras los hombres se van todos los días a trabajar en un proyecto del que no dan detalles, las mujeres permanecen en el barrio, enfocadas en sus hogares y en sostener esa imagen perfecta. Al principio, todo parece funcionar sin conflictos, al menos en la superficie.

Con el paso del tiempo, Alice empieza a notar situaciones extrañas que no encajan con esa realidad. Los recuerdos confusos y los comportamientos fuera de lugar despiertan sus dudas. Lo que al principio no parece un problema toma otra dimensión cuando descubre que otra mujer también sospecha de lo que está pasando en el barrio.

La historia cada vez más oscura y la protagonista intenta entender qué se esconde detrás de ese estilo de vida. El film mezcla la ciencia ficción con la crítica social.

Netflix: tráiler de No te preocupes cariño

Embed - No te preocupes cariño | Tráiler Oficial

Netflix: elenco de No te preocupes cariño

  • Florence Pugh como Alice Chambers
  • Harry Styles como Jack Chambers
  • Olivia Wilde como Bunny
  • Gemma Chan como Shelley
  • Chris Pine como Frank
  • KiKi Layne como Margaret
  • Nick Kroll como Dean
  • Timothy Simons como el Dr. Collins

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