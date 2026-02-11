Cambios en la reforma laboral: el sector audiovisual logró conservar los fondos para financiar el INCAA Por Emma Coria Maiorano + Seguir en









El proyecto que llegó al Senado sufrió modificaciones. Entre ellas, se postergó hasta 2028 la derogación de las asignaciones específicas que aportan al Fondo de Fomento del INCAA.

Cambios en la reforma laboral: el sector audiovisual logró conservar los fondos para financiar el INCAA.

Antes de que este miércoles aterrice la reforma laboral en el Senado, el Gobierno realizó 28 cambios en el proyecto. "Venimos a anunciar que un gran bloque de partidos y provincias hemos logrado un acuerdo para tratar, mañana, la primera ley laboral en democracia", anunció el martes la senadora de La Libertad Avanza Patricia Bullrich. Los reclamos del sector audiovisual tuvieron efecto, ya que, entre las modificaciones, se postergó la derogación de las asignaciones específicas que contribuyen al Fondo de Fomento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) hasta el 1° de enero del 2028.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El cine había encendido sus alarmas tras darse a conocer el artículo 195 -renumerado como 210- del proyecto de “Modernización Laboral”, ya que implicaba la derogación de algunos puntos de la Ley de Fomento de la Actividad Cinematográfica Nacional (N° 17.741). El dictamen original proponía eliminar de forma inmediata el 10% de la venta de entradas de cine, 10% de la comercialización de videogramas en soportes físicos y el 25% del total de las sumas percibidas por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) que aportan al Fondo de Fomento del INCAA. Recursos utilizados para fomentar y regular la actividad cinematográfica de todo el país.

PATRICIA BULLRICH SENADO La senadora Patricia Bullrich fue quien dio a conocer los cambios de la reforma laboral. Senado La nueva redacción de la reforma laboral le permite al ente continuar con sus asignaciones específicas durante dos años más. Luego de la fecha mencionada, el instituto será financiado exclusivamente por medio de partidas discrecionales que se asignen anualmente en la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional.

Esta misma postergación aplica para el articulo 196 -renumerado como 211- que se refiere a la eliminación de gravámenes a los servicios de comunicación audiovisual, que financian organismos como el Instituto Nacional del Teatro (INT), el Instituto Nacional de la Música (INAMU) y el Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA).

Continúa la lucha del sector audiovisual La semana pasada, los distintos espacios audiovisuales encabezaron una conferencia de prensa donde le acercaron su preocupación a los legisladores y dieron a conocer que se movilizarían el día del debate en las puertas del cine Gaumont. La marcha se realizó este miércoles a pesar de que el proyecto sufrió modificaciones. Una postergación no implica una eliminación. "Esta no es una solución definitiva", expresaron desde el sector. “Si no estuviéramos acá no lo habrían prorrogado. Se tienen que eliminar los artículos directamente. No podemos estar esperando dos años a ver si se destruyen”, señaló el actor y director Jorge Sesán durante la movilización.

Marcha sector audiovisual (1) El sector audiovisual se movilizó en las puertas del cine Gaumont. Selene Gamaler - Prensa EAN/DAC Si los legisladores no rechazan los artículos 210 y 211, comenzará para la industria un periodo de negociación. Durante este año y el siguiente seguirán funcionando de forma autárquica en la administración de sus recursos, pero, en paralelo, el Fondo de Fomento tendrá los días contados. El director y miembro de la Comisión Directiva de DAC, Juan Bautista Stagnaro, advirtió durante la movilización que “la prórroga es un peligro” porque el 1° de enero de 2028 la eliminación sería automática. Con la decisión de mantener la marcha a pesar de la negociación del Gobierno, el sector audiovisual deja en claro que no dará el brazo a torcer y, de sancionarse el proyecto, tendrá dos años para negociar la estabilidad de las fuentes de financiamiento.