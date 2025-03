Diputados piden eliminar retenciones y convocar a Luis Caputo para revisar el régimen del agro

Como representante del PRO, cuyo presidente partidario reclamó la eliminación de las retenciones, intervino la correntina Sofía Brambilla (PRO), quien señaló "con quienes competimos no tienen estas retenciones" y que "es importante limitar el poder del Ejecutivo al momento de aplicar retenciones, para que no sea discrecional por parte del gobierno de turno que le quede la posibilidad de utilizar esta fácil caja de recaudación que al final termina perjudicando a nuestro sector agroproductivo".

A su turno, el bonaerense Juan Manuel López (Coalición Cívica) recordó que "cuando cambian los gobiernos se vuelve a pensar en el sector para una recaudación rápida" y que la eliminación "tiene que ser permanente porque el agro necesita reglas claras. Reservas van a acumular igual y porque subir el tipo de producción y volver a invertir es indispensable".

Atilio Benedetti.png Atilio Benedetti, titular de la Comisión de Agricultura y Ganadería.

En el caso de Unión por la Patria habló el formoseño Luis Basterra, quien entendió que "estamos ante un problema de equilibrio fiscal, de cómo se hace para sostener la dinámica de la economía de un país" y extendió un pedido a los diputados: "Tenemos que ser muy prudentes para que tenga que pagar el que tenga que pagar más y hacer un análisis que no sólo involucre al sector, que con justicia reclama que sea equilibrada la carga que lleva cada uno".

Por parte de La Libertad Avanza, el entrerriano Beltrán Benedict pidió "tener fe de que las retenciones no van a volver a su estatus original, sino que se van a seguir bajando". "Si algunas cosas no se han logrado o no se han podido es que hay muchos sectores que se resisten al cambio", opinó su compañero de bloque, el santafesino Nicolás Mayoraz.

Informe Fernando Brovelli.-