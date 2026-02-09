Se volvió millonario de la noche a la mañana y terminó demandando a la madre de su hija por un insólito motivo + Seguir en









Privacidad, acuerdos y millones en juego: un premio récord terminó en tribunales y expuso cómo cambia la vida con un golpe de suerte.

Un premio récord puso a prueba la privacidad. LM Otero/Associated Press

Ganar la lotería no siempre trae calma: hay casos en los que el dinero atrae miradas, pedidos y hasta conflictos legales. En ese mundo de millones de dólares, el anonimato se vuelve un escudo para evitar presiones y proteger a la familia, sobre todo cuando el premio sacude la vida cotidiana.

Eso fue lo que buscó un hombre de Lebanon, en el estado de Maine, después de quedarse con el pozo mayor del Mega Millions. Pero, según su presentación judicial, la privacidad duró poco: la información empezó a circular y el conflicto escaló hasta una demanda contra la madre de su hija.

GettyImages-1297834427 Un premio récord desató una discusión inesperada sobre privacidad, dinero y límites personales, con la Justicia como escenario central. Scott Olson Ganó millones en la loteria, pero no quisieron guardar su secreto: qué sucedió De acuerdo con el reclamo, el ganador cobró un premio total de US$ 1.350 millones y, tras elegir el cobro en efectivo, recibió alrededor de US$ 723.564.144 antes de impuestos. Con ese contexto, tomó una decisión clave: mantenerse en el anonimato para no exponerse.

Para sostener esa estrategia, se redactó un acuerdo de confidencialidad que, según la demanda, debía regir hasta junio de 2032, cuando su hija cumpla 18 años. La intención era simple: que el nombre no se filtrara y que la familia pudiera seguir con una vida más o menos normal.

El problema, sostiene el hombre, es que la madre de su hija (identificada en la causa como Sara Smith) habría incumplido ese acuerdo al contar la noticia a terceros. Entre los destinatarios de esa información aparecen el padre y la madrastra del ganador, y también se menciona a su hermana.

A partir de esas presuntas revelaciones, el hombre pide una compensación económica por daños y perjuicios que se definirá en el juicio, pero que no baja de US$ 100.000 por cada divulgación no autorizada. Además, solicita un detalle completo de a quiénes se les comunicó la identidad, con el argumento de que la exposición lo deja en una situación de riesgo.

