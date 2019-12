Cristóbal López ratificó en el juicio Oil que recibió "aprietes" del Gobierno de Macri

Filoso, en lenguaje llano, sin tecnicismos y sin usar metáforas, Cristóbal López declaró ayer en el juicio oral por Oil Combustibles y disparó munición gruesa contra el Gobierno de Mauricio Macri al ratificar los “aprietes” que denunció ante la Justicia ahora ante el Tribunal Oral Federal N°3 que sigue adelante el debate por el otorgamiento de planes de facilidades de la AFIP por el artículo 32. Y no ahorró eufemismos respecto a quienes instruyeron la causa: “el fiscal (Gerardo) Pollicita y el juez (Julián) Ercolini son corruptos”, lanzó. Negando los cargos y cualquier vinculación con los funcionarios del organismo recaudador que fueron imputados, López aseguró que en su rol como empresario y accionista no tenía injerencia alguna en la operatoria de la petrolera, cuyas oficinas, afirmó, conoció recién en 2017. “Yo no me robé nada, ni un centavo. ¿Por qué estoy acá? Porque era la figura que necesitaba Macri”, arremetió el empresario que estuvo 20 meses detenido junto a su socio Fabián De Sousa en una causa impulsada por Ercolini en la que se comprobó judicialmente que no había existido el delito denunciado por el magistrado. “Vinieron por el Grupo Indalo”, resumió la intención de emisarios como Fabián “Pepín” Rodríguez Simón que enviaban mensajes del Presidente.