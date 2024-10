Omar Maturano: "Por mí, que privaticen todo, siempre y cuando el capital privado sea humanizado"

El titular del sindicato de trenes La Fraternidad, Omar Maturano, defendió la medida de fuerza y aseguró que "no es un paro político". Además, el líder gremial se refirió a la posible privatización de los servicios.

En medio del paro nacional de transporte, que se lleva a cabo desde este miércoles desde las 00, el dirigente sindical de La Fraternidad, Omar Maturano, defendió la medida de fuerza y apuntó contra el gobierno de Javier Milei. "Este gobierno, como otros anteriores, no les gusta que estemos organizados, no les gustan las organizaciones sindicales. Es un Estado que no pretende hacer las cosas que debe hacer un Estado nacional, pero pretende ser un Estado recaudador", afirmó.