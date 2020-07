Congreso: carrera entre Cámaras para reactivar los recintos a casi un mes de las últimas sesiones

De allí la puja que habrá en las próximas horas. El jueves pasado, en la comisión de Presupuesto, desde la oposición apuntaron hacia varias zonas del articulado, pero los planteos fueron replicados por los funcionarios. Por caso, el macrista Luciano Laspina solicitó conocer las empresas que podrían ingresar a la moratoria relacionadas con el impuesto al combustible.

“Quiero saber si es un problema generalizado y por qué no se puso en la ley votada en 2019”, disparó Laspina. Marcó del Pont respondió: “Hay 39 empresas con deuda por combustible. Es un impuesto indirecto como el IVA y ha estado presente en todas las moratorias”.

Laspina también direccionó interrogantes hacia la exclusión de obras sociales, la eventual prórroga del tiempo de la moratoria y problemas con incentivos; premios a pagadores fieles y la incorporación de quebrados en el proyecto del Ejecutivo. Muchas de estas cuestiones fueron compartidas y acompañadas por el radical Luis Pastori. Mismo sentido corre para el lavagnismo, que presentó proyecto propio relacionado con la moratoria.

El oficialismo se muestra confiado por ahora por los votos -ajustados- que darían silvestres provinciales y la bancada que maneja el mendocino José Luis Ramón. En caso de conseguirlo, el despacho del kirchnerismo sería debatido en el recinto virtual el jueves. Y si recolecta las adhesiones en cuestión, el Frente de Todos ya espera el texto en el Senado para avanzar rápido, con mayoría propia.

Por su parte, la Cámara alta ya cuenta con dictámenes de consenso, como el de donación voluntaria de plasma y receta digital. Sin embargo, iniciativas importantes como la del Teletrabajo presenta fisuras internas dentro del Frente de Todos, y con una oposición que solicita modificaciones para que vuelva en segunda revisión a Diputados. Bajo este panorama, y si el kirchnerismo empuja un despacho y una sesión para el jueves -como anunció desde hace al menos 10 días-, no habría habilitación de dos tercios para la última cuestión. “Si esta modalidad aún no tiene acuerdo y se va a aplicar 90 días después del aislamiento, ¿para qué la van a apurar?”, manifestaron a Ámbito desde Juntos por el Cambio.

Lo que aún no queda claro en el Senado es si el protocolo para sesionar de manera virtual por 60 días, votado el 13 de mayo pasado, perdió su vigencia. La semana pasada, desde un puñado de despachos deslizaron la posibilidad de contabilizar el plazo pero de días hábiles, lo cual daría margen hasta inicios de agosto. No parece ser la idea del oficialismo, que envió una nota a Cristina de Kirchner para replantear la modalidad y tratar todos los temas. No fue un impedimento la cuestión de la pandemia, ya que el Frente de Todos utilizó su mayoría para aprobar cuestiones muy alejadas del coronavirus, problemática sobre la que se basó el protocolo.

Mientras se esperan órdenes políticas sobre la sesión y la agenda de proyectos a tratar, en el Senado sí aparecieron órdenes para avanzar en comisiones bicamerales sobre cuestionamientos al procurador interino, Eduardo Casal, y sobre DNU que se volvieron a dictaminar pese a contar con despachos ya firmados durante el macrismo. También hubo una videoconferencia el viernes pasado con el ministro de Economía, Martín Guzmán, sobre la deuda en moneda extranjera bajo legislación local. Liderado por José Mayans, el oficialismo quiere apurar, aunque al cierre de esta edición, el titular de la comisión de Presupuesto, el kirchnerista Carlos Caserio, la convocó por otros proyectos.