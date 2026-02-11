Ordenan la inmediata detención de Claudio Uberti por el caso de la valija de Guido Antonini Wilson

La medida contra el extitular del OCCOVI es para que comience a cumplir la condena de cuatro años y medio de prisión por el caso de la valija con 800.000 dólares.

La jueza Sabrina Namer del Tribunal Oral Penal Económico 1 dispuso la captura de Claudio Uberti , extitular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) luego de que la Corte Suprema dejó el martes firme la condena.

Uberti es uno de los “arrepentidos” que además está siendo juzgado en el caso de los cuadernos de las coimas.

Ayer, la Corte, con la firma de los jueces Horacio Rosatti , Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti , rechazó el recurso de la defensa de Uberti por cuestiones formales y dejó firme la condena de prisión efectiva de Uberti por contrabando de importación de divisas, agravado por la intervención de dos o más personas y por tratarse de funcionario público en grado de tentativa.

En la madrugada del 4 de agosto de 2007 un vuelo privado de la firma Royal Class , que había sido contratado por ENARSA y que provenía de la ciudad venezolana de Maiquetía, arribó a la terminal Sur del Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En el vuelo viajaban Uberti, Victoria Carolina Bereziuk -secretaria privada del ex titular del OCCOVI-, Exequiel Omar Espinosa -por entonces presidente de ENARSA- y los ciudadanos venezolanos Guido Alejandro Antonini Wilson, Daniel David Uzcátegui Spetch, Ruth Behrends Ramírez, Nelly Cardozo Sánchez y Wilfredo Ávila Drie, quienes estaban vinculados a la petrolera venezolana PDVSA.

Al arribar los pasajeros, personal de la DGA y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria procedieron a controlar el equipaje de mano. Tras pasar uno de los maletines por el escáner, la oficial de la PSA María del Luján Telpuk advirtió -en el interior de uno de los maletines, que pertenecía a Antonini Wilson- la presencia de paquetes rectangulares. Según Antonini Wilson, se trataba de libros y “papelitos”, pero luego se constató que eran 790.550 dólares.

La DGA -sin dar aviso al Poder Judicial, como ocurre en otros casos- asumió la dirección del procedimiento. Días después, Antonini Wilson dejó el país y viajó a la ciudad estadounidense de Miami.