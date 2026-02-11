El caso ANDIS cambió de juez: Ariel Lijo deberá continuar la investigación

Quedó a cargo de la causa tras el sorteo realizado en la Cámara Federal para subrogar por un año el juzgado federal 11 donde tramita el expediente y que está vacante.

La causa por los hechos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) cambió de juez luego de que Sebastián Casanello cesó en la subrogancia en el juzgado federal 11 donde está radicado el expediente.

El juez federal Ariel Lijo deberá continuar con la investigación en la que su antecesor advirtió que la ANDIS fue empleada como vía de enriquecimiento por funcionarios y empresarios

Es que Casanello, que es titular en el juzgado federal 7, estaba subrogando desde el año pasado en el juzgado federal 11 que está vacante desde que falleció Claudio Bonadio .

Casanello había informado a la Cámara Federal que no iba a solicitar prorrogar la subrogancia, por lo que se designó por sorteo a otro juez para continuar con las causas del juzgado 11.

Varios jueces se habían excusado de participar del sorteo ya que están subrogando otros juzgados vacantes.

Ahora, Lijo, como nuevo juez, tomó la causa con 19 procesamientos dictados, entre ellos el del ex director de Andis, Diego Spagnuolo; quien era su segundo, Daniel Garbellini, Miguel Angel Calvete, su hija Ornella Calvete, Pablo Atchabahian, todos por graves delitos.

La causa está delegada en el fiscal Franco Picardi, que seguirá al frente del caso, ya que lo que cambia es solo el juez que firma por el juzgado federal 11.

Cómo sigue el caso ANDIS con el nuevo juez

El juez saliente, en la resolución en la que dictó los procesamientos, ordenó nuevas indagatorias y medidas de prueba que el nuevo magistrado podría mantener.

También deberá seguir los lineamientos de la Cámara Federal que insiste en que se investigue el origen de los audios atribuidos a Spagnuolo y que dieron origen a la investigación, pero que no fueron usados como prueba por los investigadores.

La causa es dirigida por el fiscal Franco Picardi, que seguirá al frente y que ha avanzado con gran cantidad de elementos probatorios.

En rigor es el fiscal Picardi el que encabeza y dirige la instrucción de la causa, ya que tiene delegada la investigación

En la resolución, se ordenaron nuevas indagatorias y el juez Casanello dejó en claro que la causa que “el esquema delictivo parecería no agotarse en los hechos aquí probados”.

El magistrado incluyó en la resolución un chat entre dos procesados –Pablo Atchabahian y Miguel Angel Calvete- que alude a “Caputito” y “Rioja” y en el que hablan de “alinear” y “cerrar filas”.

Se descuenta que los acusados apelarán los procesamientos ante la Cámara Federal, tribunal que ya intervino en el expediente al insistir con las pericias sobre los audios, pero que avaló la continuidad del caso.

En tanto, la Cámara Federal de Casación Penal también avaló la investigación, al confirmar el rechazo de las nulidades planteadas por integrantes de la familia Kovalivker, de la droguería Suizo Argentina, que aún no fueron llamados a indagatoria.

Varios imputados pidieron una pericia de los famosos audios atribuidos a Spagnuolo, los que dieron origen al caso, pero que no fueron utilizados como prueba ni por el fiscal ni por el juez.

La Cámara Federal ordenó una pericia sobre los mismos, medida que deberá cumplir el nuevo magistrado.