Prime Video sorprendió a millones con la esperada segunda temporada de una exitosa serie policial

La plataforma renueva su apuesta con una serie que vuelve con nuevos episodios.

La serie que todos estaban esperando y que promete dejarte sin aliento Foto: Prime Video

El regreso de Prime Video con una serie policial de alto voltaje confirma una tendencia que crece: las adaptaciones literarias ya no se quedan en el cine y encuentran su mejor ritmo en temporadas. Con millones de reproducciones en juego, el streaming apuesta a historias largas para engancharte episodio a episodio.

El impacto no es menor: la primera temporada superó los 40 millones de espectadores en sus primeros 20 días a nivel global, y la segunda llega con estreno simultáneo en más de 240 países y territorios. Esta nueva tanda arranca con tres episodios y después suma entregas semanales, con un calendario que estira la conversación durante semanas.

Cross Esta segunda temporada busca paralizar a la audiencia desde el primer capitulo. Prime Video De qué trata Cross, la exitosa serie de Prime Video Cross adapta los personajes creados por James Patterson y se apoya en un protagonista con doble mirada: Alex Cross trabaja como detective de homicidios y también como psicólogo forense, una combinación que le permite meterse en la cabeza de los criminales. La historia se mueve en Washington D. C., entre escenas de investigación y tensión sostenida.

En la segunda temporada, el caso cambia de eje y sube la apuesta. Un magnate multimillonario llamado Lance Durand pide protección al FBI después de recibir una amenaza de muerte, en una trama que queda ligada al asesinato de un playboy también multimillonario.

A partir de ahí, Cross lidera una misión conjunta junto a una agente del FBI para cuidar al objetivo y encontrar al asesino, que va dejando pistas inquietantes. Mientras tanto, su compañero y amigo de toda la vida, John Sampson, abre una línea propia con una conexión inesperada que reacomoda el tablero.

Prime Video: tráiler de Cross

Isaiah Mustafa

Alona Tal

Samantha Walkes

Juanita Jennings

Caleb Elijah

Melody Hurd

Johnny Ray Gill

Matthew Lillard

Jeanine Mason

Wes Chatham