Pablo de la Torre, el funcionario despedido del Ministerio de Capital Humano: "Tengo las manos limpias"

El escándalo de los alimentos no repartidos por el Ministerio de Capital Humano continúa. El exsecretario de Niñez y Familia, Pablo de la Torre , despedido y denunciado "por falta de transparencia" por Sandra Pettovello , se defendió este sábado en su cuenta de X: " Tengo la conciencia y las manos limpias ".

"Tengo la conciencia y las manos limpias. Me enorgullece haber dado junto a la ministra Petovello la batalla contra los gerentes de la pobreza. No me voy a dejar amedrentar por los kirchneristas infiltrados en el gobierno. Muerto antes que sucio", publicó en su cuenta de X.