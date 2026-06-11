Javier Milei nombró a María Inés Brogin Alba al frente de la Subsecretaría de Culto + Agregar ámbito en









María Inés Brogin Alba dejará su cargo en el ministerio que conduce Sandra Pettovello para incorporarse a la Cancillería. Además, el Gobierno designó un nuevo embajador ante la República de Palau.

El Gobierno nacional oficializó este jueves la designación de María Inés Brogin Alba como nueva subsecretaria de Culto, un área que depende del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante el decreto 442/2026 y supone el traslado de la funcionaria desde el Ministerio de Capital Humano, donde se desempeñaba hasta ahora.

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De esta manera, Brogin Alba pasará a integrar el equipo de la Cancillería, actualmente encabezada por Pablo Quirno, quien quedó al frente de la cartera tras la salida de Diana Mondino. La funcionaria ocupaba el cargo de subsecretaria de Gestión Administrativa y formaba parte de la estructura conducida por Sandra Pettovello.

Abogada egresada de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Brogin Alba cuenta con experiencia en derecho administrativo y constitucional. A lo largo de su carrera se desempeñó en distintas áreas de gestión pública, entre ellas la coordinación de servicios de la Casa Rosada durante la presidencia de Mauricio Macri, además de ocupar cargos en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires y en el Gobierno porteño.

La norma establece que, mientras permanezca al frente de la Subsecretaría de Culto, tendrá rango protocolar de Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria, una facultad prevista en la Ley del Servicio Exterior de la Nación para determinados funcionarios que ejercen responsabilidades vinculadas a la política exterior.

La designación se suma a otros movimientos recientes dentro de la estructura diplomática del Gobierno. En paralelo, el Poder Ejecutivo publicó el decreto 443/2026 mediante el cual nombró a Ricardo Luis Bocalandro como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Argentina ante la República de Palau.

Bocalandro actualmente representa al país en Filipinas y mantendrá ambas acreditaciones de manera simultánea. Según precisó el decreto, el Gobierno de Palau ya había otorgado el correspondiente plácet diplomático, requisito indispensable para concretar la designación ante el Estado receptor. La decisión forma parte de la política de reorganización de la representación argentina en el exterior impulsada por la administración de Javier Milei. En ese marco, en los últimos meses también se oficializaron nuevas designaciones diplomáticas, entre ellas la de Fernando Iglesias como embajador ante Bélgica y la Unión Europea, con sede en Bruselas. Desde la Casa Rosada destacaron que todas las designaciones se realizaron conforme a los mecanismos previstos por la Constitución Nacional y la normativa que regula el funcionamiento del Servicio Exterior de la Nación.