Tarjeta Alimentar en junio 2026: cuáles son los montos confirmados y quiénes la cobran

La prestación tuvo una actualización y continúa llegando de manera automática a millones de familias argentinas.

ANSES paga el beneficio junto con la prestación principal y los valores varían según la cantidad de hijos a cargo.

La Tarjeta Alimentar , denominada oficialmente Prestación Alimentar, sigue siendo una de las principales ayudas económicas destinadas a garantizar el acceso a alimentos para familias en situación de vulnerabilidad. Durante junio, el beneficio mantiene los montos actualizados que comenzaron a regir tras la suba dispuesta por el Ministerio de Capital Humano , después de casi dos años sin modificaciones.

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La asistencia, que se acredita a través de ANSES , alcanza a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo para Protección Social y determinadas Pensiones No Contributivas. El pago se realiza de manera automática y se deposita junto con la prestación principal correspondiente a cada beneficiario.

El objetivo de la Prestación Alimentar es complementar los ingresos de los hogares con menores recursos para facilitar la compra de alimentos y productos esenciales de la canasta básica.

Los valores vigentes durante junio fueron establecidos por el Ministerio de Capital Humano y representan un incremento respecto de los montos que permanecieron congelados durante gran parte de 2024 y 2025. Los importes confirmados son:

familias con un hijo: $72.250

familias con dos hijos: $113.299

familias con tres o más hijos: $149.425

titulares de la Asignación por Embarazo para Protección Social: $72.250

Los montos se mantienen iguales independientemente de la provincia donde resida el beneficiario y no están sujetos a retenciones por parte de ANSES. La acreditación se realiza directamente en la cuenta donde se cobra la prestación principal.

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Quiénes tienen derecho a recibir la Prestación Alimentar

Pueden acceder al beneficio quienes cobren la Asignación Universal por Hijo con hijos de hasta 17 años inclusive. También están alcanzadas las personas que perciben la Asignación por Embarazo para Protección Social a partir del tercer mes de gestación.

Además, reciben la Prestación Alimentar las personas que cobran la AUH por hijos con discapacidad, sin límite de edad, y las titulares de Pensiones No Contributivas para madres de siete hijos o más.

El criterio principal para acceder está vinculado a la percepción de alguna de estas prestaciones sociales. No se trata de un programa abierto al que cualquier persona pueda anotarse directamente.

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Cómo y cuándo se realiza el pago del beneficio

La Prestación Alimentar no posee un calendario independiente. ANSES deposita el dinero en la misma fecha y cuenta bancaria donde el beneficiario cobra la AUH, la Asignación por Embarazo o la pensión correspondiente. Esto significa que la fecha de acreditación depende del cronograma habitual de pagos definido según la terminación del DNI.

Por ejemplo, quienes cobran la AUH reciben simultáneamente el monto correspondiente a la Prestación Alimentar sin necesidad de realizar gestiones adicionales. La acreditación aparece identificada dentro del detalle de liquidación de ANSES y puede consultarse a través de Mi ANSES utilizando CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Este mecanismo busca simplificar el acceso al beneficio y evitar trámites burocráticos que puedan dificultar la llegada de la asistencia a los hogares alcanzados.

Por ese motivo, los beneficiarios no reciben una tarjeta física específica como ocurría en los primeros años del programa. El dinero se deposita directamente en la cuenta bancaria asociada a la prestación principal.

ANSES

Requisitos y cruce de datos: ¿es necesario inscribirse para cobrarla?

Una de las principales características de la Prestación Alimentar es que no requiere inscripción. El otorgamiento se realiza automáticamente mediante cruces de información entre ANSES y el Ministerio de Capital Humano. Cuando una persona reúne las condiciones establecidas por la normativa, el beneficio se incorpora de forma directa a su liquidación mensual.

Por ese motivo, quienes ya cobran AUH, Asignación por Embarazo o una Pensión No Contributiva para madres de siete hijos no deben completar formularios ni solicitar turnos especiales para acceder.

Sin embargo, resulta fundamental mantener actualizados los datos personales y del grupo familiar en los registros de ANSES. La información sobre hijos, domicilio, estado civil y composición familiar puede ser determinante para la correcta liquidación del beneficio.

Los titulares pueden verificar estos datos ingresando a Mi ANSES o acercándose a una oficina del organismo cuando sea necesario realizar modificaciones.