Oficializaron la designación de Pablo Quirno como nuevo canciller







A través del Decreto 774/2025 publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno aceptó la renuncia de Gerardo Werthein y oficializó la designación del exsecretario de Finanzas como ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. El funcionario, cercano a Luis Caputo, jurará este martes en Casa Rosada.

Javier Milei tomará juramento a Pablo Quirno este martes en Casa Rosada.

El Gobierno oficializó este martes, mediante el Decreto 774/2025 publicado en el Boletín Oficial, la designación de Pablo Quirno como ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, a quien el presidente Javier Milei le tomará juramento esta tarde.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La norma acepta la renuncia de Gerardo Werthein al frente de la Cancillería y también la de Pablo Quirno como secretario de Finanzas del Ministerio de Economía, cargo que ocupaba desde diciembre de 2023. A partir del 28 de octubre, Quirno asume formalmente su nuevo rol como canciller.

Decreto 774/2025 quirno canciller El decreto, firmado por el presidente Milei y el jefe de Gabinete Guillermo Francos, agradece los servicios prestados por los funcionarios salientes y dispone la entrada en vigencia inmediata de los cambios.

Según lo informado, Milei tomará juramento a Quirno este martes a las 17 en la Casa Rosada, en reemplazo de Werthein, quien había dejado el cargo la semana pasada.

La llegada de Quirno al Palacio San Martín se da en un contexto de intensas negociaciones con Estados Unidos, con la posibilidad de avanzar hacia un tratado de libre comercio. Desde la Oficina Presidencial destacaron que el nuevo canciller “pondrá foco en abrir la Argentina al mundo, trabajando en acuerdos comerciales que dinamicen la economía y fortalezcan los vínculos entre los mercados internacionales y los productores argentinos”.

Economista formado en The Wharton School de la Universidad de Pensilvania, Quirno cuenta con una amplia trayectoria en el sector financiero internacional. Fue director del Banco Central y jefe de Gabinete del Ministerio de Finanzas durante la gestión de Luis Caputo, con quien mantiene una relación de confianza y trabajo conjunto. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pabloquirno/status/1981381063365546382&partner=&hide_thread=false Un honor asumir esta nueva responsabilidad, muchas gracias al Presidente @JMilei por la confianza y al Ministro @LuisCaputoAR por tantos desafíos compartidos. Seguiremos trabajando en equipo!

https://t.co/zQAwAJwNQQ — Pablo Quirno (@pabloquirno) October 23, 2025 En sus primeras declaraciones tras el nombramiento, Quirno expresó en la red X: “Un honor asumir esta nueva responsabilidad. Muchas gracias al presidente Javier Milei por la confianza y al ministro Luis Caputo por tantos desafíos compartidos. Seguiremos trabajando en equipo”. Con su asunción, quedará vacante la Secretaría de Finanzas, y entre los posibles reemplazos se menciona al actual secretario de Política Económica, José Luis Daza.