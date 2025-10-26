Pablo Quirno ratificó el rumbo económico y adelantó que "puede haber novedades comerciales esta semana"







El flamante Canciller trasmitió "tranquilidad" a los mercados de cara a la jornada del lunes y consideró que en los próximos días "todo se va a ir calmando".

Pablo Quirno anticipó que esta semana habrá "novedades comerciales".

Luego de ir a votar, el flamante Canciller, Pablo Quirno, remarcó que el Gobierno no prevé cambios en el rumbo económico y adelantó que "puede haber novedades comerciales esta semana" después de las elecciones legislativas.

Respecto a su nuevo rol en el Gobierno, dejando atrás la secretaría de Finanzas, Quirno sostuvo que ahora su trabajo será "finalizar las negociaciones con Estados Unidos", que ya cerró un swap por u$s20.000 millones. Además, adelantó que durante su gestión también se centrará en el trabajo conjunto con el Mercosur para avanzar con los acuerdos con la Unión Europea: “Creemos que todo en marcha en el sendero donde la Argentina va a tener una expansión de su comercio con el mundo”, sostuvo.

Pablo Quirno destacó el rumbo económico y pidió "tranquilidad" a los mercados Volviendo al área económica, el funcionario dijo que está "muy tranquilo", sea cual sea el resultado de las elecciones. "Vamos cumpliendo las fases del programa. Estamos con las mejores expectativas. No hay incertidumbre, no hay ningún tipo de cambio en el programa económico que venimos siguiendo desde diciembre de 2023", destacó.

A su vez, consideró que no hay que mandarle "ningún mensaje" a los mercados para este lunes pero remarcó que hay que mantener la "tranquilidad". "Una vez despejada la incertidumbre exagerada que se ha creado en los últimos meses, creemos que todo se va a ir calmando", afirmó y agregó que el objetivo del Gobierno en estos comicios es obtener un resultado en el Congreso que "permita pasar las reformas que Argentina necesita para consolidar el proceso". "No depende de esta noche lo que suceda mañana", aclaró.

En línea con el discurso habitual del ministro de Economía, Luis Caputo, el Canciller remarcó que el país está "resolviendo sus propios problemas” y que, por primera vez, “hace los deberes para estar en la posición de ser apoyada y no hay condicionalidad”.

“Lo dijo (Scott) Bessent cuando vino en abril a la Argentina: la única condición es hacer lo que estamos haciendo y continuar las políticas fiscales, de apertura al sector privado y a las inversiones. Desde el gobierno de Trump dijeron ‘estamos para apoyar a la Argentina si sigue en este camino’”, apuntó. Sobre el acuerdo, destacó que el Tesoro de Estados Unidos está decidiendo "fundamentado en lo que venimos haciendo" y apoyado en el programa económico. "Evidentemente, el apoyo del Gobierno norteamericano fue explícito en la medida que continúe esta senda", concluyó.