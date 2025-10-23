Las reacciones del arco político a la designación de Pablo Quirno

El secretario de Finanzas fue designado como Canciller en reemplazo de Gerardo Werthein. Sin embargo, recién asumirá sus funciones oficialmente el próximo lunes después de las elecciones legislativas.

El actual secretario de Finanzas, Pablo Quirno, finalmente será designado como nuevo canciller tras intempestiva salida de Gerardo Werthein , según confirmó el Gobierno. En un comunicado oficial, la Oficina Presidencial de la República Argentina detalló: " El nuevo Canciller será Pablo Quirno, actual Secretario de Finanzas y miembro clave del equipo económico que logró evitar la mayor crisis de la historia del país , y pieza fundamental de la construcción del milagro argentino".

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Al confirmarse su designación, el flamante Canciller escribió un mensaje en X en el que aseguró que es "u n honor asumir esta nueva responsabilidad , muchas gracias al Presidente @JMilei por la confianza y al Ministro @LuisCaputoAR por tantos desafíos compartidos. Seguiremos trabajando en equipo!".

Tras las formalidades, diferentes actores del Gobierno - y del arco político - se hicieron eco de la designación de Quirno. Desde el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, hasta su histórico amigo y socio, el ministro de Economía Luis Caputo, el oficialismo celebró el nombramiento en una semana de movimientos en el Gabinete.

Una de las primeras bienvenidas llegó de la mano del jefe de Gabinete. A través de su cuenta oficial de X, Francos felicitó a Quirno y afirmó que su designación "permitirá fortalecer el vínculo entre la Cancillería y el Ministerio de Economía, consolidando un trabajo coordinado en pos del desarrollo del país".

"En esta segunda etapa bajo la conducción del Presidente @JMilei, su rol será fundamental para profundizar la apertura económica, promover vínculos internacionales y fortalecer el lugar de Argentina en el mundo, ampliando nuestras oportunidades de cara al futuro", concluyó Francos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GAFrancosOk/status/1981389343089398218&partner=&hide_thread=false Felicitaciones a @pabloquirno por su designación como nuevo Canciller de la Argentina. Su experiencia como Secretario de Finanzas permitirá fortalecer el vínculo entre la Cancillería y el Ministerio de Economía, consolidando un trabajo coordinado en pos del desarrollo del país.… https://t.co/J6k9249LZx — Guillermo Francos (@GAFrancosOk) October 23, 2025

Luego, los demás rostros más visibles de la administración libertaria felicitaron al flamante Canciller. La ministra de Seguridad - y candidata a senadora por CABA - destacó: "Conozco tu preparación, experiencia, visión y compromiso para seguir abriendo la Argentina al mundo, fortalecer los vínculos internacionales y defender los valores de la libertad".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/1981389129398030664&partner=&hide_thread=false Felicitaciones @pabloquirno, nuevo Canciller de la República Argentina



Conozco tu preparación, experiencia, visión y compromiso para seguir abriendo la Argentina al mundo, fortalecer los vínculos internacionales y defender los valores de la libertad.



¡Éxitos en este nuevo… https://t.co/r5qUR6hz62 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 23, 2025

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, afirmó: "Me cuesta pensar una mejor elección".

"Tanto por sus cualidades personales, profesionales y éticas como por su compromiso con las ideas de la libertad. Felicitaciones @pabloquirno. Felicitaciones presidente @JMilei. VLLC!", concluyó Sturzenegger.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fedesturze/status/1981388485953978769&partner=&hide_thread=false Me cuesta pensar una mejor elección. Tanto por sus cualidades personales, profesionales y éticas como por su compromiso con las ideas de la libertad. Felicitaciones @pabloquirno. Felicitaciones presidente @JMilei. VLLC! https://t.co/kcZISFk9pN — Fede Sturzenegger (@fedesturze) October 23, 2025

El vocero presidencial, Manuel Adorni, también extendió sus felicitaciones al nuevo miembro del Gabinete libertario. "Gran persona, gran profesional", afirmó a través de X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/1981395593760018495&partner=&hide_thread=false Felicitaciones querido Pablo Quirno por ser el nuevo Canciller de la Nación.



Gran persona, gran profesional.



Dios bendiga a la República Argentina.



Fin. — Manuel Adorni (@madorni) October 23, 2025

Federico Pinedo, exsenador - y reconocido por su breve paso como presidente de la Nación por menos de un día, cuando el 10 de diciembre de 2015 debió asumir por la falta de acuerdo entre Cristina Kirchner y Mauricio Macri para realizar el traspaso -, también se expresó, luego de jornadas que revolucionaron su vida ya que sonaba como uno de los posibles reemplazantes de Werthein.

"Gran elección la del presidente @JMilei al designar a @pabloquirno como nuestro Canciller! Inteligente, preparado, buena persona y ejecutivo", destacó Pinedo.

Por último, el diputado del PRO, Fernando Iglesias, también destacó la designación de quien fuera parte del gobierno de Mauricio Macri en 2018. "Una felicitación y un gran abrazo al nuevo canciller de la República Argentina: @pabloquirno !!! Nuestro país tendrá un adecuado liderazgo en los enormes desafíos de integración económica internacional que enfrenta".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FerIglesias/status/1981389353558663187&partner=&hide_thread=false Una felicitación y un gran abrazo al nuevo canciller de la República Argentina: @pabloquirno !!! Nuestro país tendrá un adecuado liderazgo en los enormes desafíos de integración económica internacional que enfrenta.

Excellent choice! https://t.co/NUFvbVuFa8 — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) October 23, 2025

Por el momento, quien todavía no emitió un mensaje oficial es el presidente Milei, aunque si compartió los mensajes de sus funcionarios en su cuenta de X.