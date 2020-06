Alberto Fernández alertó por la mayor ocupación de camas hospitalarias: "Estamos muy lejos de resolver la pandemia"

Durante una entrevista en simultáneo con la Televisión Pública y Radio Nacional, el Presidente admitió que el coronavirus modificó las urgencias establecidas el 10 de diciembre cuando asumió o las expuestas del 1 de marzo en su discurso ante la Asamblea Legislativa. “La pandemia nos obliga a pensar muchas cosas que han quedado al descubierto, como concentración económica en el AMBA, con los servicios financiero y las industrias. La Argentina se desarrolló mal. Cuando vemos la cantidad que va a cobrar el IFE vemos la cantidad de argentinos que se quedaron al margen del sistema y tenemos que prestar atención que toda esa gente se incorpore. El Papa Francisco dice: “Nadie se salva solo”. La ética del capitalismo nos obliga a integrar a todos”, dijo.

Tras registrarse el jueves un récord de 1958 casos y 35 muertes a lo largo del día, el Ministerio de Salud de la Nación reportó este viernes por la mañana seis nuevos fallecimientos por coronavirus en el país, lo que eleva a 954 la cifra desde marzo pasado, con una tasa de mortalidad de 20,9 cada millón de habitantes.

En ese marco, el jefe de Estado reiteró la importancia de mantener el aislamiento. “Siento que hubo un discurso permanente, remañido, constante, que dice que la cuarentena no hace falta y que no tiene sentido, que va a morir más gente por la actividad económica que por la enfermedad, y está visto el grave problema de la pandemia con las cantidad de casos en del AMBA. Muchas sociedades que se han relajado tuvieron que dar marcha atrás porque volvieron los brotes. Cuánto más apertura hay más facilidad hay que el virus circule y nos contagie. La solución está en nuestra manos y la única forma es quedándose en las casas”, enfatizó.

Fernández recordó que el país tiene variaras realidades en la lucha contra el coronavirus. “Hay provincias donde está más controlado, otras que pensaban que lo tenían controlado y se descontroló, y el foco intenso en el aérea metropolitana y Resistencia. Ahí tenemos que ser muy firmes y muy duros en hacerle entender a todos los argentinos que circular es un riesgo enorme”, afirmó el Presidente.

“Hay una necesidad de preservarnos y resguardarnos en casa”, insistió el mandatario, y agregó: “Para resolver los problemas de la economía vamos a tener tiempo, el Estado no va a dejar de socorrer a nadie. A los que no vamos a poder socorrer a es a los que nos dejen, ellos no van a tener retorno. Espero que los porteños y las del Gran Buenos Aires entiendan la necesidad de quedarse en casa”.

En esta línea, Fernández dijo que “el crecimiento del uso de camas hospitalarias ha sido muy importante”. “No queremos que nadie esté privado del uso del sistema hospitalario. No vaya a ser que porque alguien piensa que (la pandemia) ya pasó y sale a tomar una cerveza, y se contagia”, remarcó.