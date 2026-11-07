El papa León XIV pidió no ser indiferentes a la inseguridad y pidió un trabajo entre Iglesia, Estado y sociedad + Agregar ámbito en









Lo dijo durante en encuentro en el barrio popular Casavalle de Montevideo, un lugar castigado por ese flagelo. Fue un mensaje breve, donde pidió "construir una patria de hermanos".

León XIV en Uruguay,

En el barrio humilde de Casavalle, ubicado en Montevideo, León XIV decidió hablar de la inseguridad y pidió este sábado no ser indiferentes a un problema que afecta al gran parte de la sociedad. "Un hijo de este país no debería irse a dormir sin comer debido a la inseguridad que reina en las calles", pidió. En particular, reclamó una articulación entre Iglesia, Estado y sociedad civil.

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"En numerosos casos de inseguridad la violencia afecta nuestros barrios y vidas de nuestros seres queridos", señaló León XIV. El tema no fue elegido al azar. Casavalle es un barrio donde la inseguridad es un problema cotidiano. Allí la Iglesia Católica tiene un trabajo territorial que incluye la construcción de viviendas sociales. Antes recorrió el lugar y pidió "que estas viviendas sean para sus familias más que un techo, un verdadero hogar. Sintiendo siempre la cercanía y el amor de dios".

Para enfrentar la inseguridad insistió con no ser indiferentes. "Necesitamos seguir apostando por la cercanía caritativa del buen samaritano. Que al advertir de la violencia ajena no fue indiferente. No podemos acallar nuestra conciencia cuando constatamos que una madre no tiene medios para alimentar a sus hijos o no puede ir a la escuela por la inseguridad", dijo.

"Tenemos que trabajar unidos la iglesia, la sociedad civil y el Estado", dijo el Papa y propuso "Edificar juntos una patria de hermanos" y "Una nueva ciudad reina el amor y la paz". "En nosotros está la decisión de construir una nueva sociedad donde nadie sea excluido", finalizó.

"La bebida de la amistad": así definió León XIV al mate durante su misa en Uruguay El papa León XIV celebró su primera misa en Sudamérica este sábado en Paysandú, Uruguay y en su homilía se elogió al mate como una "bebida de la amistad". En tierras charrúas, el Somo Pontífice describió el ritual de tomarlo como "un símbolo presente en cada lugar" y recalcó la importancia de compartir con otros y "estrechar los lazos que nos unen".

"Un símbolo que está presente en cada hogar de este país, en cada lugar de estudio y de trabajo, en cada reunión de amigos”, así describió el Vaticano al mate y destacó que se trata de un signo de familiaridad, de amistad y de encuentro.