Dónde se hospedará el papa León XIV en la Argentina: reuniones reservadas y encuentros a puertas cerradas

Durante cuatro noches, el Pontífice combinará su agenda oficial con encuentros privados que se mantendrán lejos de las cámaras.

El papa León XIV se alojará durante cuatro noches en la Nunciatura Apostólica de Buenos Aires , ubicada en el histórico Palacio Fernández Anchorena de Recoleta , y utilizará la residencia para mantener encuentros privados fuera de su agenda oficial , mientras desarrolla las actividades públicas previstas para su visita a la Argentina durante noviembre.

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Ubicado en avenida Alvear 1637 , a pocos metros de Montevideo, el edificio funciona como sede de la representación pontificia desde 1952. Durante la estadía de León XIV no solo será el lugar donde descansará después de cada jornada, sino también un espacio reservado para reuniones sin cámaras ni transmisión pública .

La preparación del viaje contempla márgenes para al menos dos encuentros privados que no aparecerían en el programa oficial , según informó Infobae. Dirigentes políticos, sindicales, empresarios, referentes sociales y miembros de la Iglesia aparecen entre los sectores que podrían buscar una audiencia con el Pontífice.

La utilización de las nunciaturas para este tipo de encuentros forma parte de la dinámica de los viajes de León XIV . Al tratarse de territorio diplomático de la Santa Sede, permiten desarrollar conversaciones por fuera del ceremonial establecido por el país anfitrión.

Durante su viaje a España en junio, por ejemplo, el Papa recibió en la Nunciatura tanto a figuras incluidas en el programa como a otras que quedaron fuera de la agenda pública. Entre estas últimas estuvo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso , quien mantuvo un encuentro bajo la “máxima discreción” solicitada previamente por el Vaticano.

En Buenos Aires, la organización de esas reuniones tendrá como figura central al nuncio apostólico Michael Wallace Banach, designado por León XIV el pasado 14 de mayo. Será uno de los encargados de gestionar las solicitudes de audiencia, aunque la decisión final sobre los encuentros quedará en manos del Pontífice y su entorno.

El Papa podrá mantener allí reuniones por fuera de su agenda pública.

Quiénes podrían reunirse con León XIV

La agenda pública del viaje contempla encuentros con autoridades nacionales y con el presidente Javier Milei, además de ceremonias y actividades con representantes de la sociedad civil. En la Nunciatura, en cambio, podrían producirse conversaciones de carácter más reservado.

Entre los sectores que podrían solicitar reuniones aparecen dirigentes sindicales y de movimientos sociales, referentes políticos, empresarios y representantes eclesiásticos. También está previsto que los donantes que colaboraron con la visita mantengan un encuentro con el Papa.

El carácter privado de estas audiencias permite además evitar que una conversación sea interpretada necesariamente como una señal de respaldo político, ya que los encuentros pueden desarrollarse sin fotografías institucionales ni anuncios públicos.

El histórico palacio donde dormirá el Papa

El Palacio Fernández Anchorena fue diseñado por el arquitecto francés Édouard Le Monnier por encargo de Juan Antonio Fernández y Rosa de Anchorena. Posteriormente pasó a manos de Adelia Harilaos de Olmos, quien terminó legándolo a la Santa Sede.

La Nunciatura tendrá un papel central durante la estadía del Pontífice.

La residencia ya recibió a otro Pontífice: Juan Pablo II se alojó allí durante sus visitas a la Argentina de 1982 y 1987. Antes de la llegada de León XIV se realizarán trabajos en diferentes sectores del inmueble, entre ellos la fachada y la capilla.

Además, como sede diplomática, la Nunciatura cuenta con las protecciones previstas por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Sus instalaciones son inviolables y las autoridades argentinas no pueden ingresar sin consentimiento.

Con cuatro noches previstas en Alvear 1637, la residencia funcionará como la casa y el centro de operaciones reservado de León XIV en Buenos Aires, mientras las cámaras seguirán el desarrollo de su agenda oficial en otros puntos de la ciudad.