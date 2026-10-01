Lanzaron la web oficial de la visita del papa León XIV a la Argentina

La Conferencia Episcopal Argentina presentó el portal que reunirá información sobre las celebraciones y encuentros del pontífice. También ofrecerá indicaciones prácticas para quienes quieran participar.

La Conferencia Episcopal Argentina presentó la web oficial que centralizará la información sobre la visita de León XIV al país.

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) anunció este jueves el lanzamiento de la web oficial de la visita del papa León XIV al país , un espacio destinado a centralizar la información sobre las actividades del pontífice y facilitar la organización de quienes quieran asistir.

El sitio, disponible en elpapaenargentina.com.ar , será el principal canal de información sobre la visita, según explicó el Episcopado en un comunicado difundido el 1 de octubre .

A través del portal se podrá consultar la agenda del Papa , conocer las celebraciones y encuentros previstos y acceder a las novedades sobre su organización.

Además de las actividades del pontífice, la página reunirá modalidades de acceso e indicaciones prácticas para orientar a quienes quieran participar de los distintos encuentros.

La CEA señaló que la iniciativa busca acompañar los preparativos y facilitar la participación de los fieles en las celebraciones. El portal funcionará como un punto de consulta para seguir la información actualizada sobre la visita.

El portal permitirá consultar la agenda del Papa y las novedades sobre las celebraciones y encuentros previstos. Facebook Vatican News

El papa León XIV se alojará en la Nunciatura Apostólica de Buenos Aires, ubicada en el histórico Palacio Fernández Anchorena de Recoleta, y utilizará la residencia para mantener encuentros privados fuera de su agenda oficial, mientras desarrolla las actividades públicas previstas para su visita a la Argentina durante noviembre.

Ubicado en avenida Alvear 1637, a pocos metros de Montevideo, el edificio funciona como sede de la representación pontificia desde 1952. Durante la estadía de León XIV no solo será el lugar donde descansará después de cada jornada, sino también un espacio reservado para reuniones sin cámaras ni transmisión pública.

Cuándo viene el Papa León XIV a la Argentina

Por primera vez desde su asunción, el Papa León XIV visitará la Argentina entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre de 2026. Durante su estadía recorrerá distintos puntos del país y ya se conocen tres de los lugares que formarán parte de su agenda: Buenos Aires, Luján y Córdoba.

La organización de la visita ya comenzó formalmente. Karina Milei activó una mesa interministerial en Casa Rosada que trabajará junto con el Gabinete de La Libertad Avanza e incluiría también a funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires.

La coordinación se desarrolla mientras avanza la preparación de los distintos operativos vinculados con la llegada del Sumo Pontífice. El trabajo contempla aspectos vinculados con la organización, la seguridad y el despliegue de las diferentes jurisdicciones involucradas.

La web ofrecerá modalidades de acceso e indicaciones prácticas para quienes quieran participar de las actividades. Vatican Media

Qué lugares visitará León XIV durante su gira por Argentina

León XIV llegará a la Argentina desde Uruguay y permanecerá en el país hasta el miércoles 11 de noviembre. Además de Buenos Aires, el recorrido contempla Luján y Córdoba, dos puntos centrales de la agenda prevista para la visita papal.

En Luján, uno de los principales focos estará puesto en la Basílica de Luján, donde se desarrollará una misa con sectores cubiertos y descubiertos. Las autoridades trabajan sobre un operativo de seguridad ante la expectativa por la llegada de millones de personas.

Otro de los lugares contemplados es el Área Material Córdoba, predio que ya recibió al papa Juan Pablo II durante su visita a la Argentina en 1987. En Buenos Aires, en tanto, uno de los puntos previstos es el Monumento de los Españoles, ubicado en la intersección de las avenidas Del Libertador y Sarmiento, en Palermo.

Cómo será el operativo de seguridad por la visita del Papa

El Gobierno nacional trabaja de manera coordinada con las distintas jurisdicciones para garantizar la seguridad durante la visita de León XIV. El dispositivo contempla la participación de fuerzas federales, la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Córdoba, la provincia de Buenos Aires y las demás provincias involucradas en el recorrido.

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, explicó que el trabajo comenzó hace tiempo y que a fines de junio un equipo de seguridad del Vaticano realizó una primera avanzada para recorrer los posibles lugares incluidos en la agenda.

La funcionaria también anticipó el armado de comandos unificados y explicó que será necesario reforzar la presencia de las policías provinciales en rutas y controles. El objetivo es coordinar el despliegue de seguridad durante las distintas etapas de la visita del Papa León XIV a la Argentina.