El año comenzó con nuevos aumentos para colectivos y subtes

Los incrementos en las tarifas se ubican en el 4,5%. Los nuevos precios ya se encuentran vigentes.

El boleto de subte pasó de $1.206 a $1.259.

El arranque del año trajo consigo un nuevo aumento en las tarifas del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Desde enero, los boletos de los colectivos que operan tanto en la Ciudad como en la Provincia registraron un incremento del 4,5%.

Con este ajuste, el valor del pasaje abonado con tarjeta SUBE se ubica ahora en un rango que va desde $593,27 hasta $880,86, según la distancia recorrida y la jurisdicción del servicio.

Por su parte, el incremento también impacta en el transporte subterráneo porteño. El boleto de subte pasó de $1.206 a $1.259, en línea con el mismo porcentaje de suba aplicado a los colectivos, mientras que la tarifa del Premetro se fijó en $440,67.

La actualización forma parte del esquema de ajustes periódicos definidos por las autoridades y vuelve a presionar sobre el costo del transporte cotidiano para los usuarios del AMBA.

El detalle de los nuevos precios de los colectivos Boleto de colectivos en PBA (Líneas del 200 en adelante) El boleto mínimo (entre 0 y 3 kilómetros): pasará de $655,61 a $685,11

Tramo de 3 a 6 km: de $730,42 a $763,28

Tramo de 6 a 12 kilómetros: de $786,61 a $822

Viajes de 12 a 27 km: $880,86 Boleto de colectivos en CABA El boleto mínimo hasta 3 km: pasa de $593,27 a $619,37

Recorrido de 3 a 6 km: $690.

Recorrido de 6 a 12 km: $743,15.

Recorrido de 12 a 27 km: $796,34.

