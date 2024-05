Para el Gobierno "no hay conflicto diplomático con España" y exigió un pedido de disculpas públicas de Pedro Sánchez

El Gobierno aclaró que "no hay un conflicto diplomático" en el cruce entre el presidente Javier Milei y su par de España, Pedro Sánchez . Al mismo tiempo, el funcionario del Gabinete exigió un pedido de disculpas públicas al mandatario español: "Sánchez y sus ministros han dicho barbaridades" , expresó en conferencia de prensa este lunes.

Insistió entonces que nada de lo ocurrido va a generar una ruptura en las relaciones de ambos países. "No vemos que nada de lo ocurrido tenga que ver con las relaciones diplomáticas", aseguró el vocero.

En ese sentido explicó: "No nos preocupa la reacción diplomática, no hay reacción para que la haya, sería algo irracional. Ante tantos insultos, agravios y descalificaciones de funcionarios españoles, jamás involucramos las relaciones diplomáticas" aseveró Adorni, a lo que sentenció: "No hay ningún problema diplomático".

Javier Milei Pedro Sánchez.png Milei y Pedro Sánchez.

Sin embargo, el foco de las críticas del Gobierno fueron los comentarios de funcionarios españoles que, desde hace semanas, aseguraron, vienen diciendo "barbaridades" contra el presidente Javier Milei.

Manuel Adorni: "No existe el conflicto diplomático con España"

"Es una gran confusión que tiene el gobierno de España. Pensar que Milei consume sustancia y hace referencia a que somos odiadores, o decir que somos antidemocráticos y otra catarata de insultos, evidentemente están confundidos", manifestó Adorni.

Por eso el vocero del Gobierno reclamó por el pedido de disculpas públicas tanto del presidente Pedro Sánchez como de sus funcionarios: "Pedimos que se llamen a la reflexión y pidan disculpas. Funcionarios del gobierno español se involucraron en nuestra política cuando apoyaron a un candidato. Sánchez y sus ministros han dicho barbaridades", aseguró en la conferencia de hoy.